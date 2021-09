Il candidato a sindaco Ceccarelli incontra l’Ordine delle professioni infermieristiche di Rimini

Il futuro della sanità e dell’assistenza sono stati al centro dell’incontro tra il candidato sindaco del centrodestra Enzo Ceccarelli e i rappresentati dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Rimini. A giudizio dei rappresentanti dell’OPI, la sanità del futuro prossimo sarà territoriale e il ruolo degli infermieri sarà di primo piano nel progettare un sistema che vede nella casa il principale luogo di cura. L’attuale numero di infermieri non può soddisfare una domanda di assistenza in continua crescita; da qui nasce la necessità di valorizzare questa professione formando future generazioni di professionisti specializzati e competenti. La mancanza di personale è particolarmente sentita nelle strutture private dedicate agli anziani in cui l’organizzazione e le scarse possibilità di crescita ne limitano significativamente l’attrattivà, anche per gli infermieri provenienti dall’estero che guardano con favore alle remunerazioni più elevate degli altri paesi europei.



A queste tematiche generali si aggiungono problematiche locali. Appare evidente a tutti, dopo i lunghi mesi della pandemia, come il tema della sanità sia prioritario; a giudizio dei rappresentanti dell’OPI, non sempre la risposta delle amministrazioni è stata all’altezza di queste aspettative. Nel caso Riminese il confronto politico ha messo in evidenza le assenze del sindaco alle riunioni della conferenza sanitaria territoriale e l’inadeguatezza della sede universitaria del Corso di Laurea in Infermieristica. La politica ha il dovere di farsi carico della questione infermieristica, a tutti i livelli. Si calcola che in Italia manchino circa 60.000 infermieri e questo dato rischia di ripercuotersi negativamente sulla salute del cittadino, anche a breve termine. Progettualità ad ampio respiro, confronto continuo e riconoscimenti tangibili sono le richieste formulate dal Presidente dell’Ordine Nicola Colamaria.