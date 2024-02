Un incontro sulle energie rinnovabili con la candidata pentastellata Maria Angela Bigoli

"La crisi energetica insieme al cambiamento climatico è una importante sfida che l’essere umano deve affrontare". Lo sostiene il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, che aggiunge: "Quando il cambiamento climatico si combina con il dissesto di un territorio molto fragile, unito agli errori legati a una gestione non attenta del territorio stesso, ad una insufficiente manutenzione dei corsi d’acqua e all’eccessivo consumo del suolo, il disastro è una sicurezza. Le alluvioni di maggio che hanno colpito così drammaticamente le popolazioni della Romagna

hanno mostrato l’urgenza di approfondire tematiche legate al clima, alla crisi di energie fossili, alla transizione ecologica. Inoltre, la crisi energetica legata all’importazione dei combustibili fossili ha creato un aumento sconsiderato delle bollette di luce e gas, aumenti che hanno creato disagi e difficoltà ad aziende e famiglie.

Il M5s si fa carico di tutte queste sfide ed ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico incentrato sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e i Gruppi di Autoconsumo Collettivo (GAC).

È importante che questi strumenti siano conosciuti, i cittadini informati e la collettività organizzata per una gestione economica delle fonti di energia rinnovabili".

In questo contesto, il M5S di Bellaria Igea Marina ha organizzato una conferenza per giovedì 29, alle ore 20,30, presso il Centro Culturale Vittorio Belli, in via Silio Italico, 8 Bellaria Igea Marina che sarà tenuta dalla portavoce Emma Pavanelli, Capogruppo del Movimento 5 Stelle nella commissione Attività produttive della Camera dei deputati. Tra i relatori ci saranno anche Maria Angela Bigoli capolista Movimento 5 Stelle e Marco Croatti senatore e coordinatore regionale Movimento 5 Stelle.