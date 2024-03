Con l'ingresso in giunta di Lari, novità anche in consiglio. Lista Jamil: "Miglior soluzione possibile"

Lista Jamil Rimini Rinata accoglie con soddisfazione l’avvicendamento nella composizione della giunta comunale, segnando un nuovo capitolo nella sua missione di servizio per la città. Michele Lari, con la sua energia giovane e brillante e il suo profondo impegno verso le questioni sociali e i bisogni della comunità andrà a sostituire Moreno Maresi, che a sua volta ricoprirà un importante incarico a Ieg. “La sua nomina rappresenta una preziosa aggiunta, pronta a contribuire con passione e dedizione al progresso di Rimini”, ha affermato il presidente di Rimini Rinata Fabio Gamberi “Michele si era candidato per Lista Jamil in occasione delle ultime elezioni amministrative e ora assumerà l’assessorato allo Sport, ma anche la delega alla Cultura. Essendo proveniente da associazioni propositive del territorio, avrà due incarichi in perfetta sintonia con le sue competenze e il suo background. La presenza di una figura del nostro gruppo nell’asset strategico della città è di grande importanza”.

Gamberi ha inoltre espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal precedente membro della giunta, Moreno Maresi, ringraziandolo per il suo impegno e servizio alla città. Nel contempo, Lucia Lamarra entra in consiglio comunale, sostituendo Michele Lari. Rimini Rinata si congratula con la neo consigliera, certa che porterà un prezioso contributo al dibattito e alla gestione delle questioni cruciali per Rimini.

Anche i consiglieri di Rimini Rinata hanno recepito con favore questo avvicendamento, riconoscendo l'importanza di mantenere gli equilibri e l'efficacia della precedente giunta. “Personalmente ci tengo a ringraziare Moreno per il suo impegno, visto che è sempre stato disponibile verso noi Consiglieri e per gli eventi sportivi di rilievo che ha portato in città. Sono tranquillo nel suo futuro impegno che porterà all’interno della Fiera e della sua rappresentanza. Auguro a Michele un buon lavoro; sono sicuro che saprà interpretare al meglio il nuovo ruolo” ha dichiarato Andrea Bellucci capogruppo in consiglio di Lista Jamil Rimini Rinata.

Allo stato attuale dunque la Giunta vede come assessori di Rimini Rinata, oltre a Michele Lari, Kristian Gianfreda e Anna Montini, mentre siedono al banco dei consiglieri insieme al capogruppo Andrea Bellucci, Daniela De Leonardis, Lucia Lamarra, Ilaria Messori, Samuele Ramberti, Serena Soldati, Marco “Enzo” Zamagni.