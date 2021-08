La lista dei Verdi schiera capolista l'ex Eurodeputato Marco Affronte

Con lo slogan "Tutta Green la città" cresce la coalizione di centro sinistra in vista delle amministrative di Rimini. "La lista di Europa Verde avrà come capolista l'ex eurodeputato Marco Affronte, è composta di cittadini che condividono una visione ecologista nel senso più ampio del termine, e la passione e la volontà di impegnarsi per il cambiamento green, per una città vivibile e con al centro il benessere e la qualità della vita. È stato fatto un lungo percorso insieme e nel programma della coalizione ci sono molti punti proposti da Europa Verde con, in generale, la premessa che la nuova amministrazione si muoverà nei e per i criteri della transizione ecologica, necessaria e urgente", spiega una nota.

"Un percorso imprescindibile che partirà dalla istituzione dell'Assessorato alla Transizione Ecologica. La lista, che avrà come capolista l'ex Eurodeputato Marco Affronte, è composta di cittadini che condividono una visione ecologista nel senso più ampio del termine, e la passione e la volontà di impegnarsi per il cambiamento green, per una città vivibile e con al centro il benessere e la qualità della vita. L'obiettivo è una città adattata e resiliente verso i cambiamenti climatici; una città moderna e smart, nel modo di muoversi e di vivere la città stessa, una città inclusiva e solidale", conclude la lista.