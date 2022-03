Le critiche di 'Torri Unite' al Dup del Comune: "Molti interventi ereditati delle precedenti amministrazioni"

Martedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Montescudo-Montecolombo, con all’ordine del giorno il piano triennale dei lavori pubblici.Critica un comunicato di Torri Unite: "La maggior parte degli interventi sono ereditati dalla precedente Amministrazione comunale, segno che le cose le avevamo fatte e anche bene. Detto questo, la mano dei nuovi amministratori si inizia a vedere, anche se c’è molta opacità nella loro azione. Ad esempio, dopo aver analizzato meglio il DUP, dedicandogli il tempo necessario che non avevamo potuto avere prima dell’ultimo Consiglio comunale, troviamo un capitolo dal titolo ambiguo: “Manutenzioni a immobili comunali per quasi 70.000 da concedere in comodato”. Quali sono questi immobili? Si sentono girare voci che parlano anche della sistemazione della Chiesina di San Marco, chiederemo spiegazioni al Sindaco Casadei. Come gli chiederemo conto dell’acquisto di un immobile per quasi 240.000 euro da adibire a magazzino comunale, perché in realtà per le attrezzature del Comune è sufficiente il magazzino che si sta utilizzando adesso - che è quello nell’ex municipio di Monte Colombo -. Forse vogliono destinare quel magazzino alle tante attrezzature delle Pro Loco?"

Ed ancora: "C’è poi la “Realizzazione di un nuovo ingresso pedonale per 50.000 al Cimitero di Trarivi”, su cui abbiamo parecchi dubbi possa essere portata avanti, perché c’è un vincolo delle Belle Arti che non permetterà di realizzare questa cosa. Mentre ci ricordiamo un’interrogazione di Forum Civico, con tanto di raccolta firme per l’ampliamento del cimitero di Monte Colombo, eppure nel DUP appena redatto - anche da diversi esponenti dell’allora opposizione che oggi siedono in maggioranza o in Giunta - non c’è traccia di tale opera: quindi non era una cosa che serviva davvero.

Abbiamo notato poi che la voce “Installazione telecamere” c’è in realtà due volte e si arriva ad un totale di quasi 500.000 euro. Come annunciato in più occasioni dall’Amministrazione in carica, quest’opera si doveva finanziare con i risparmi della Giunta, ma non crediamo sia una cosa realizzabile perché per ora si è tagliato parzialmente l’indennità solo il Sindaco (dovrebbe rimanere in carica 20 anni per realizzare l’opera), il resto della giunta invece non ha abbassato nulla".

"In merito alla “Costruzione nuovo plesso scolastico a Montescudo” per 3 milioni di euro, riteniamo che tale punto non si possa inserire nel DUP perché non c’è nessuno studio di fattibilità, né nessuno incarico, senza contare che l’area che hanno individuato non ha nemmeno la destinazione urbanistica adatta perché è in un’area molto scoscesa. Anche in questo caso, sarebbe meglio che utilizzassero il nostro progetto che è già pronto. Infine veniamo al vero motivo di questo Consiglio Comunale, anche se non è ufficiale: pare che il Comune abbia ottenuto un finanziamento per il Ponte Marazzano di 150.000 euro, ma questo intervento nel DUP non c’è, per cui bisogna convocare un Consiglio per inserirlo. Probabilmente i cittadini non sono tenuti a conoscere queste procedure, che sono la quotidianità per gli amministratori pubblici. E questo in Giunta dovrebbero saperlo, visto ci sono tre persone che hanno già ricoperto il ruolo di Sindaco", conclude la nota.