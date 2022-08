Lombardi (Noi Moderati): "Flat tax e reintroduzione dei voucher, liberiamo risorse per i cittadini"

"La politica nazionale, dovendosi occupare delle questioni che riguardano l’intero Paese e il contesto internazionale, corre spesso il rischio di sembrare lontana dai problemi quotidiani dei cittadini – è quanto afferma Marco Lombardi il candidato riminese nel proporzionale al Senato per Noi Moderati - ed invece mai come in questo momento di disaffezione alla politica occorre far comprendere quanto influiscano le scelte nazionali anche sul piano locale".

"La Flat Tax da noi proposta e tanto osteggiata dalla sinistra per motivi esclusivamente ideologici, in quanto si tratta semplicemente di innalzare (da 65.000 a 100.000 euro) un beneficio che già c’è, avrà grandi ripercussioni proprio in un territorio come il nostro, dove un’economia diffusa fatta di professionisti, artigiani e di piccoli imprenditori turistici, usufruirà di questa riduzione liberando risorse importanti per maggiori consumi e maggiori investimenti".

"La reintroduzione dei Voucher, tanto richiesta dal mondo del turismo e dell’agricoltura - prosegue Lombardi - dovrà prevedere attenti controlli sugli abusi, ma consentirà a giovani e meno giovani di lavorare in maniera regolare e guadagnare il giusto compenso invece di abituarsi a prendere il reddito di cittadinanza stando a casa. L’esenzione completa di premi ed incentivi concessi dalle aziende ai propri dipendenti, consentirà alle imprese sane del nostro territorio, che sono la maggioranza, di gratificare i propri collaboratori, sostenendoli nell’affrontare i rincari, senza però dover pagare il doppio allo Stato".

"Infine - conclude Lombardi – ristori immediati per famiglie ed imprese sul caro bollette e strategie future per l’introduzione del nucleare pulito consentirà al nostro Paese di superare il momento di crisi ed in futuro di non essere schiavi di altre nazioni che producono energia con impianti nucleari a pochi chilometri da noi per poi rivendercela al triplo".