La maggioranza fa da scudo al sindaco Giorgetti: "Dalle scuole superiori ai servizi, la città è rinata"

Il centrodestra di Bellaria Igea Marina fa chioccia attorno al sindaco Filippo Giorgetti. Che sarà ancora candidato alla guida della città in vista delle prossime elezioni amministrative. Giorgetti vuole il bis e la coalizione che lo sostiene va a sottolineare i risultati che hanno contraddistinto il suo mandato. Accade dopo una serie di critiche sollevate già in pieno clima di campagna elettorale. “Impressiona ascoltare tra le critiche la mancanza di coesione sociale tra i nostri cittadini, a fronte di un mandato, quello del sindaco Giorgetti e della sua giunta, in cui non solo è stato ulteriormente migliorato il livello di servizi a disposizione di bellariesi e igeani - che ai tempi Baldassarri erano palesemente sotto il livello anche dei comuni a noi vicini - ma sono stati realizzati ex novo tanti altri aiuti ed opportunità per la nostra comunità”.

I gruppi di maggioranza di addentrano sui temi: “Pensiamo alla sede di una scuola superiore mai vista prima, il Centro per le famiglie, il Caffè Alzheimer per gli anziani meno fortunati, trenta posti all'asilo nido in più, le Oss di quartiere, i Get per giovani come educativa per prevenire situazioni di disagio: sono alcuni dei servizi che abbiamo portato in città, assenti per decenni e fino al suo mandato, nonostante comuni limitrofi e con la stessa maggioranza di sinistra ne fossero dotati. A questi citati poi si possono aggiungere altri servizi come lo sportello sociale di prossimità, il parent training o lo sportello Parkinson, oltre che l'ambulatorio socio-sanitario inaugurato proprio di recente; al pari del gruppo appartamento per disabili realizzato in un immobile confiscato alla mafia. Potremmo continuare per pagine con l'elenco, ci limiteremo ad aggiungere che il tutto è stato implementato con la forte e diffusa partecipazione di mondo associativo, del volontariato e terzo settore in generale”.

“Parliamo anche di rigenerazione urbana e luoghi di aggregazione creati laddove invece regnava un ingiustificabile oblio. Come la Piazza Don Minzoni, tornata finalmente ad essere fulcro della vita sociale delle famiglie, dei giovani ed anche dei nostri anziani. Una location che richiama la volontà di fare unione, collettività e coesione nelle scelte per gli eventi, come lo stesso Capodanno diffuso all'aperto e nel centro del paese dimostra. Sarebbe lungo fare l'elenco delle cose fatte ed in itinere sempre per perfezionare la qualità della vita dei nostri concittadini, elencate nel Piano Strategico 2040 preparato, con la collaborazione, inedita a questi livelli di progettazione partecipata, di tutte le componenti sociali ed economiche, compresi gli studenti. Alla faccia della mancanza di coesione sociale o partecipazione”.

E in conclusione: “Una ultima citazione può essere fatta per la “strada di gronda” che questa amministrazione non solo ha appaltato ma è in procinto di far partire a breve. Il buon Baldassarri che parla di tante cose non la considera... forse perché rientra nelle tante promesse dalla sua maggioranza e della sua amministrazione mai messe in atto? Un'opera che è un buon auspicio, reale, per la zona colonie di Igea Marina che lui stesso dovrebbe conoscere bene. Che rivendichiamo al pari dell'acquisizione, della valorizzazione e del percorso di restituzione alla collettività della ex Fornace sottraendola al degrado totale cui era abbandonata”.