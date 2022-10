Modifica della Legge 104, un incontro a Rimini per aiutare i disabili

Si è svolta venerdì la conferenza stampa dell'Associazione Gravissimi con la presenza del Presidente Pier Ferdinando Casini, i senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi, gli assessori Kristian Gianfreda e Flaviana Grillo, dei rappresentanti del Associazioni di Volontariato, rappresentanti Sindacali, Associazione Rimini Rinata nella quale sono state presentate le richieste di modifiche legislative per migliorare la condizione sociale e sanitaria dei portatori di handicap gravissimi. Fra le diverse proposte di particolare rilevanza è la richiesta di modifica della Legge 104/92 con l’inserimento della tipologia di “gravissima disabilità” al fine di ottenere il

riconoscimento legislativo di detta tipologia con le conseguenti modifiche a tutta una serie di norme sia di carattere sanitario, sociale ed economico che possano portare i gravissimi ad una condizione di vita che riconosca il fortissimo disagio umano e

l’enorme attività di assistenza che essi richiedono.

"Ricordiamo - spiegano dall'associazione - che la definizione che ci sembra più corretta è quella tratta da: www.superando.it ripresa dal sito anffas.net «È persona con disabilità gravissima chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte». E da questa definizione che non possiamo che attivarci affinche’ il Parlamento possa modificare la legislazione vigente al fine di rendere piu’ umana una condizione di vita difficilissima. Non possiamo infine dimenticare, in questo grave e triste momento, la scomparsa dell’amico Massimo Pironi e delle ragazze e ragazzi del Centro 21 ed esprimiamo la massima vicinanza ed il piu’ sentito cordoglio ai familiari delle vittime per le quali rivolgeremo le nostre preghiere al Signore perche’ possa accoglierle nella Sua luce".