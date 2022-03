Una new entry in Lega, arruolato Luca Campisi dopo la parentesi in forza al Popolo della Famiglia

Dopo quasi cinque anni di impegno attivo nel Popolo della Famiglia di Riccione Luca Campisi lascia il movimento fondato da Mario Adinolfi per entrare in Lega. “Gli ultimi cinque anni sono stati molto importanti per la mia crescita politica e personale, ma dopo una lunga riflessione ritengo che sia arrivato il momento di cambiare. Ringrazio le persone meravigliose che ho avuto l’onore di conoscere e che mi hanno accolto come un fratello nel Popolo della Famiglia, credo tuttavia che mi servano nuovi stimoli per operare nel concreto per il bene di Riccione, insieme agli amici leghisti e all’intera area di centro-destra in appoggio a Stefano Caldari che considero il candidato sindaco ideale per la nostra amata città. Porto con me un bagaglio di esperienze e attività politiche e sociali, oltre a progetti e idee che credo potranno essere condivisi dalla grande famiglia della Lega riccionese e risultare vincenti nella prossima legislatura”.