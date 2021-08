"No alla Tampon Tax", Nadia Rossi (Pd) chiede alla Regione di condividere la battaglia

Ridurre l’Iva sui prodotti igienico-sanitari femminili. E' il tema dell’iniziativa pubblica organizzata mercoledì pomeriggio alle 17.30 al Bagno 27 a Rimini. La consigliera regionale del Pd Nadia Rossi, promotrice della tappa riminese del Tampon Tax Tour, ha depositato una interrogazione in Regione. “Il punto di partenza è la grave ingiustizia che riguarda la tassazione dei prodotti di igiene intima femminile, su cui grava l’Iva prevista per i beni di lusso, ovvero al 22%” spiega Rossi.

“Penso che non dovrebbe essere necessario spiegare come mai, per una donna, acquistare assorbenti o coppette non sia un lusso ma una necessità. Porto avanti questa battaglia di civiltà dal 2019, quando era stato approvato all'unanimità un mio atto di indirizzo che poi, con l'arrivo della pandemia, è stato messo in stand-by – continua la consigliera - La competenza sull'Iva non è regionale e nemmeno locale, ma i territori possono comunque trovare soluzioni alternative e soprattutto lanciare un messaggio forte a livello nazionale. Per questo mi rivolgo alla Regione perché si attivi da un lato, insieme agli enti locali, per promuovere campagne di sensibilizzazione e promozionali su questo tipo di prodotti, e dall’altro di agire presso Governo e Parlamento verso la soluzione di questa distorsione in sede legislativa ed economico-finanziaria”.

Il Tampon Tax Tour promuove eventi di approfondimento sul tema per chiedere, anche con iniziative che nascano dal basso, di ridurre l’Iva sui prodotti igienico-sanitari femminili. All’incontro di mercoledì 1° settembre a Rimini, insieme alla consigliera regionale Nadia Rossi, interverranno la consigliera comunale fiorentina Laura Sparavigna, la parlamentare sammarinese Daniela Giannoni, l'assessore del Comune di Rimini e candidato Sindaco Jamil Sadegholvaad e la presidente dell’associazione Tocca a Noi Lucrezia Iurlaro. Nel corso dell'incontro sarà inoltre presentata un'anteprima della mostra "La Tenda Rossa" della fotografa Elisabetta Acquaviva, che indaga i tabù sul ciclo femminile.