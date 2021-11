Pennabilli, il centrodestra ricorda il dottor Campidelli a 10 anni dalla morte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Sono passati quasi 10 anni dalla sua morte, storico dottore del Comune di Pennabilli ed interessato alla vita politica del paese. Stiamo parlando di Orlando Campidelli. Il centro-destra del Comune di Pennabilli lo vuole ricordare con una piccola storia, un aneddoto che ci fa capire la sua grande lungimiranza politica...

Era una fredda serata del novembre 2008, pioveva e tirava vento. Dopo tante vicende si era realizzato il sogno dell'Amministrazione di centro-destra: un Albergo di alto profilo a Pennabilli: "L’Hotel Il Duca". Dopo il successo ottenuto, occorreva subito rimettersi in moto per trovare una persona adatta da candidare in futuro come Sindaco di Pennabilli, occorreva trovare una persona che avesse voglia di mettersi in gioco.

Una sera il Dott. Orlando Campidelli, prese sotto braccio il suo caro amico per la pelle Silvano Lazzari e gli disse: "Per amministrare Pennabilli, per dare uno scossone, ci vuole una persona in gamba e a Maciano c'è la persona giusta da candidare in futuro come Sindaco." Orlando disse a Silvano che lo avrebbe accompagnato a casa sua per presentarglielo. Quella sera i due amici andarono a casa di Mauro Giannini, l’attuale Sindaco di Pennabilli, appena riconfermato per acclamazione dalla cittadinanza.

Il Dott. Campidelli si scaldò le mani nel camino acceso e davanti a una fiamma vivissima chiese a Mauro se avesse voluto mettersi in gioco per il bene del paese. Silvano, divertito, iniziò a prenderlo in giro chiedendogli quale fosse il suo orientamento politico. "Io sono un soldato", rispose Mauro. Quella semplice serata così raccontata, non fu un viaggio a vuoto. Fu l’inizio della storia politica di Mauro Giannini il sindaco più votato della storia pennese e fu il cambio di passo che Pennabilli necessitava.

Il nostro ricordo vuole essere un omaggio rivolto al Dott. Campidelli, al quale va la nostra riconoscenza per aver individuato la persona giusta al timone di Pennabilli. Sebbene non sia più con noi, aveva già intuito quale fosse la strada adatta per Pennabilli. Grazie Orlando, Dio ti renda merito.

Il centro-destra di Pennabilli