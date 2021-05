Petitti incontra il leader della Sardine e annuncia: "Istituirò l'assessorato alla Transizione ecologica"

Emma Petitti, che mantiene la sua candidatura per ricoprire il ruolo di candidato sindaco del centro-sinistra a Rimini, ha incontrato il leader delle Sardine Mattia Sartori. Strizzando l'occhio a quell'area del centro-sinistra che un paio di anni fa riuscì a mobilitare migliaia di persone in manifestazioni di piazza, in un post su Facebook Petitti spiega che "su questo potrò contare su Mattia, che ringrazio per il confronto e per gli interessanti spunti". E spiega: "Con lui ho affrontato tanti argomenti e soprattutto gli ho raccontato alcuni progetti che ho in mente e che sogno per la Rimini del futuro, perché diventi una città sempre più sostenibile ed ecologica, interprete della lotta al cambiamento climatico. Mi piace immaginare in grande e allo stesso tempo con concretezza, e, proprio per questo, penso che sarà utile creare un Assessorato alla Transizione Ecologica, perché la questione ambientale sia messa al centro delle priorità di chi amministra e considerata come una reale opportunità di crescita e di sviluppo per il nostro territorio, anche in termini economici e turistici. Rimini deve ambire a diventare un laboratorio a cielo aperto della rivoluzione green, nonché autrice di nuovi modelli organizzativi e nuove soluzioni sostenibili che coinvolgano ogni quartiere della città".