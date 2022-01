Primi bilanci per il gruppo di Gloria Lisi, "Chiederemo un Consiglio comunale sul turismo"

Il gruppo consiliare di Gloria Lisi traccia un bilancio dell'attività svolta a tre mesi dall'insediamento del Consiglio comunale. Sono state presentati, comunicano i consiglieri comunali Gloria Lisi e Stefano Burnori, "sette interrogazioni su temi di ogni tipo, dalla nuova questura alla piscina comunale vecchia e nuova passando per l’emergenza Covid e la necessità di un vero coordinamento in materia di viabilità cittadina".

Inoltre "tre mozioni per approfondimenti su tematiche di interesse cittadino sui temi della nuova piscina Acquarena, dello smart working dei dipendenti comunali e sull’emergenza Covid; e un ordine del giorno sul tema del lavoro nero (in attesa da mesi di essere discusso)". Sono due le proposte di delibera: "il nuovo regolamento sulle antenne (bocciata dalla maggioranza per lavori in corso sul tema) e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale (ancora da discutere)".

"Ci sembra di aver iniziato bene anche grazie ad un gruppo di lavoro che supporta in ogni tematica l’attività dei consiglieri comunali e con il quale il confronto è quotidiano su ogni tema - affermano Lisi e Burnori -. Prossimamente saremo impegnati a proporre un consiglio tematico sul turismo dove avremo l’opportunità di presentare le nostre 13 proposte, che spaziano da eventi musicali al ballo, allo sport fini al turismo religioso, per un turismo di qualità e dove speriamo non ci saranno ideologismi di partito ma solo ascolto e valutazione obiettiva sui temi proposti. Noi andremo avanti sempre a testa alta".