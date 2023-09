Proseguono le raccolte firme del Pd per istituire il salario minimo

Prosegue a Rimini la mobilitazione a sostegno della campagna per la istituzione del salario minimo. In prima fila il Pd che ha organizzato banchetti in vari punti della città. Particolarmente riusciti quelli che si sono svolti sabato 9 settembre e il sabato precedente in piazza Tre Martiri con la partecipazione della segretaria dell'Unione Comunale, Fiorella Zangari, di dirigenti e attivisti di diversi circoli e l'intervento della Presidente dell' Assemblea Legislativa Regionale, Emma Petitti.

"Nelle due mattinate sono state raccolte circa duecento firme di cittadini e turisti. Molti, che avevano sottoscritto la petizione online, hanno voluto ribadire il proprio sostegno all'iniziativa - spiega Zangari - Si tratta non solo di elettori del Pd, del centrosinistra e del M5Stelle. Nei giorni scorsi a Rimini e nei Comuni della provincia si sono svolte iniziative simili a cura del Circolo di S. Giuliano Mare e della Giovanile Democratica e proseguiranno nei prossimi giorni in altri circoli territoriali di Rimini".