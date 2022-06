Referendum, Croatti: "Il Paese chiede giustizia, non impunità. Indebolita la democrazia partecipativa"

“Questa iniziativa referendaria, con 5 quesiti estremamente complicati, è stata un grave errore: un flop che è costato ai cittadini in termini economici, ma soprattutto ha indebolito un importante strumento di democrazia partecipativa. È il fallimento di chi ha promosso questa consultazione sperando di portare a casa non una riforma sulla giustizia bensì impunità". E' il commento del senatore riminese, in forza al Movimento 5 Stelle, Marco Croatti.

"E i cittadini che pretendono, giustamente, una giustizia che funzioni lo hanno compreso - continua -, se ne facciano una ragione i vari Salvini, Renzi, Berlusconi che con questi quesiti referendari cercavano una vendetta contro la magistratura. Ora si torni in Parlamento, ci si confronti e si legiferi per rispondere alle richieste e ai bisogni dei cittadini, facendo prevalere i veri valori della giustizia: onestà, imparzialità e correttezza”.