Europa Verde incontra e raccoglie consigli dalla cittadinanza

I verdi di Europa Verde avviano un dialogo con i cittadini di Riccione per conoscere il loro parere sulle politiche ambientali e cittadine attuali e future: alberi, verde pubblico, viabilità, urbanistica, Fondazione Cetacea, transizione energetica, cambiamenti climatici.

Il presidio del martedì mattina sarà in piazzale La Masa nell'area antistante il mercato “Alboreto Cicchetti” ed il venerdì mattina presso viale Diaz nell'area antistante il mercato del venerdì dove, chi vorrà, potrà anche richiedere il calendario di Europa Verde 2022.

“Da questi incontri, dall'ascolto dei cittadini e dunque attraverso le opinioni ed i suggerimenti che raccoglieremo dagli stessi che potranno essere anche inviati alla email europaverde.provincia.rimini@gmail.com, saremo in grado di definire il nostro progetto per la città di Riccione e di decidere se, come e con chi proporlo” annunciano i coportavoce provinciali Cesarino Romani e Monica Barogi e il referente per Riccione Simone Biagini.