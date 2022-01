Roberto Biondi eletto segretario provinciale di Azione

Sabato (15 gennaio) si è tenuto a Rimini, e in concomitanza nelle altre provincie Italiane, il primo Congresso Territoriale di #Azione. Roberto Biondi, che ha guidato Rimini in Azione fin dalla sua nascita, è stato eletto, per acclamazione, segretario provinciale.

Ad affiancare il nuovo segretario, che rappresenterà Rimini anche all’Assemblea Nazionale, sono stati eletti 27 componenti del direttivo provinciale, espressione dei vari territori della provincia, donne e uomini pronti ad affrontare le prossime sfide elettorali, prime fra tutte quella di Riccione e di Coriano che andranno al voto quest'anno.

Azione sul territorio riminese è presente da poco più di un anno ma è riuscita a partecipe alle elezioni amministrative di ottobre, presentandosi a Rimini e a Cattolica, dove ha portato all’elezione di Filippo Casanti a consigliere comunale e la nomina ad assessore di Nicola Romeo.

Con i Congressi provinciali e il nazionale di febbraio si rilancia l'attività del partito fondato da Carlo Calenda, "un partito che vuole essere sempre più radicato nel territorio, unendo pragmatismo e competenza". Il congresso si è tenuto con forma mista, in presenza e in collegamento da remoto e ha avuto una buona partecipazione nonostante il momento pandemico.