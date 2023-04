Sanità, Evangelisti (Fdi): "Giunta regionale chiarisca su corso formazione per gli infermieri del 118"

Con un’interrogazione Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) sollecita chiarimenti alla giunta regionale sul corso di formazione rivolto agli infermieri che operano nel 118 programmato dall’Ausl della Romagna. In particolare, la consigliera chiede di “ridefinire il progetto, coinvolgendo i lavoratori (a partire dai sindacati)". "L’Ausl della Romagna ha previsto un corso di formazione obbligatoria per gli operatori del 118, in particolare per gli infermieri che operano nei servizi di emergenza territoriale, un progetto che nascerebbe per sopperire alla carenza cronica di medici e non per ragioni professionali - afferma Evangelisti -. Questa decisione comporrebbe un aumento delle responsabilità in capo agli infermieri, senza una tutela legale e un riconoscimento economico".

L'esponente di Fratelli d'Italia rileva poi sulla vicenda che "la Direzione generale dell’Ausl ha assunto un comportamento di totale chiusura, prevedendo addirittura per i lavoratori che non parteciperanno al corso l’esclusione dal servizio di 118". Sul tema la capogruppo ha concluso evidenziando che "il progetto non ha ricevuto l’avallo dei sindacati, che anzi hanno annunciato una mobilitazione". Nei giorni scorsi è intervenuto il Nursing Up, spiegando che ciò che sta mettendo in agitazione i 300 operatori del Pronto Soccorso (tra Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna) è un corso di formazione obbligatoria di 114 ore (suddiviso in 5 aree di competenze diverse) che l'Ausl Romagna vuol far partire. Ma l'Ausl Romagna ha replicato sostenendo che non è previsto alcun stravolgimento di funzioni e nessun aumento di responsabilità.