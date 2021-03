Santagatese, la Lega sollecita la messa in sicurezza della strada: "Tutto fermo"

“La messa in sicurezza della ‘Santagatese’ deve essere portata a termine in tempi rapidi”. Lo sostengono i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli. "Questa strada provinciale, molto trafficata, è fondamentale per il collegamento della Valmarecchia con l’E45 e quindi con il centro-sud e il nord Italia e l’Europa, soprattutto a servizio di importanti aziende produttive nel territorio che senza assi viari efficienti dovrebbero traslocare. Il problema riguarda lo stato di precarietà della ‘Santagatese’ che collega Sant’Agata Feltria, e quindi il territorio della montagna riminese, a Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, con l’ingresso all’E45".

Proseguono i parlamentari: "Inserita nella rete viaria di interesse regionale, poco più di un anno fa la Giunta Bonaccini deliberò l’approvazione di uno schema di convenzione tra il Comune di Sant’Agata Feltria, la Provincia di Rimini e la stessa Regione Emilia-Romagna per provvedere urgentemente alla messa in sicurezza di alcuni tratti dell’asse viario grazie allo stanziamento alla Provincia di Rimini di 220.000 euro per il primo dei sei lotti previsti. Bonaccini stesso promise poi le risorse per portare a termine velocemente l’intera opera. Oggi tuttavia è tutto fermo, mentre Regione e Provincia di Rimini si sono fatte di nebbia, nonostante la petizione sottoscritta da cittadini e lavoratori a sostegno della riqualificazione della strada. Purtroppo anche in questo caso constatiamo che gli amministratori del Pd promettono ma non mantengono".