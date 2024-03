Il sindaco Sica punta al bis, pronta la lista. "Saremo una squadra giovane e affiatata"

E' ufficiale la candidatura di Filippo Sica, dopo 5 anni intensi al comando di Montefiore Conca. Una lista in parte rinnovata, con una massiccia presenza femminile, giovane e con tanto entusiasmo. Il programma è il proseguo delle già tante attività avviate: grande attenzione alle frazioni, con luoghi di aggregazione per giovani, adulti e anziani. Il rilancio del centro storico per incrementare le presenze turistiche, già in forte crescita dal dopo Covid, potenziando il turismo slow del borgo, grazie al grande impegno e sensibilità mostrati in questi 5 anni sulla sentieristica, al grande rapporto instaurato con il Cai di Rimini che ha portato alla riapertura di oltre 60 chilometri di sentieri nel territorio comunale, con la possibilità di scoprire le peculiarità di Montefiore in ambito culturale e paesaggistico.

Forte sensibilità all'ambiente e alla transizione energetica, con particolare attenzione al contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Dopo l’efficientamento energetico e sismico della scuola primaria la scuola dell'infanzia sarà oggetto di interventi di ristrutturazione come da progetto già approvato, la sostituzione e l'integrazione della segnaletica verticale e orizzontale sul territorio per la sicurezza stradale. E ancora le risorse da impiegare del Pnrr e quelle per il ripristino di strade e frane dopo la forte alluvione di maggio. Non mancherà l'attenzione alla sicurezza del territorio, già a buon punto grazie alle risorse ottenute dal patto per l’attuazione della sicurezza urbana che ha permesso l'installazione di numerose telecamere nei luoghi sensibili di Montefiore.

Una lista totalmente civica, come dichiara il sindaco Filippo Sica: "Abbiamo scelto un percorso civico 5 anni fa e proseguiremo su questa linea, è per noi un piacere ricevere apprezzamenti dai due principali partiti, è la forte dimostrazione che abbiamo lavorato bene in questi 5 anni e che i risultati sono ben visibili anche al di fuori dei confini comunali". La lista ed il programma verranno presentati ufficialmente ai cittadini nei prossimi giorni.