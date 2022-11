Socialisti a convegno per il rinnovo degli organismi provinciali alla presenza del segretario nazionale Maraio

Sabato 19 novembre, alle ore 17.00, in via Giordano Bruno 33, si terrà il congresso della Federazione Provinciale del PSI per il rinnovo degli organismi. Il dibattito verrà introdotto dal Segretario provinciale uscente del PSI Rimini Francesco Bragagni con la partecipazione del Coordinatore della Segreteria Nazionale del PSI Luigi Iorio, del Tesoriere Nazionale e Segretario Regionale Marco Strada e del Segretario Nazionale Enzo Maraio. Il congresso si tiene all'indomani del Consiglio nazionale del PSI tenutosi a Roma sabato 12, che ha visto la conferma nella Direzione Nazionale di Bragagni e l'unanimità dei voti sulla relazione politico del Segretario Maraio. "Un Psi - spiega una nota stampa - che ha subito saputo reagire alla debacle di tutta la sinistra italiana del 25 settembre, promuovendo un dibattito sul futuro della comunità socialista. Il documento politico andrà in tre direzioni: ricomposizione del centrosinistra, impegno in favore degli ultimi, difesa dell’Europa. Un nuovo percorso che riavvicini la politica ai cittadini, che rivaluti il concetto di democrazia. Un socialismo umanitario che punti a ricomporre le disuguaglianze sociali".