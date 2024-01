Tappa a Rimini per il vicepremier Tajani: sul tavolo l’impegno del governo per l'export

Venerdì il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà in Romagna per una serie di incontri sul territorio con imprese, associazioni di categoria e di volontariato. Agli incontri sarà presente la deputata forlivese di Forza Italia, Rosaria Tassinari, presidente del coordinamento regionale del partito azzurro, che ha promosso gli incontri. Primo appuntamento a Rimini, alle ore 10, dove il vicepremier e ministro degli Esteri, incontrerà gli imprenditori della Scm group, multinazionale italiana fondata nel 1952, specializzata nelle tecnologie per la lavorazione di materiali. Sul tavolo, l’impegno del governo in tema di export.

Secondo appuntamento a Forlì, alle ore 12, con un punto stampa presso i Salesiani Don Bosco, Cnos Fap, cui seguirà l’incontro dal titolo: “La Politica come crocevia fra le relazioni”, con studenti, famiglie, il Prefetto, il Questore, Sindaco Forlì e imprese e associazioni di categoria. Alle ore 14, sempre a Forlì, il ministro Tajani, incontrerà i volontari del Comitato contro la fame nel mondo e emporio della solidarietà di Forlì, con un focus su cooperazione internazionale e l’impegno del nostro Governo nei teatri di guerra. Alle 15,30, incontro con Ferretti e Cantieri del pardo presso la Fondazione Carisp di Forlì, dove sarà presente anche il ministro dell’Università Anna Maria Bernini. Alle ore 18, a Faenza (Ra), punto stampa presso la Cooperativa Agrintesa, che associa 4.000 produttori di ortofrutta e vino. L’incontro sarà occasione per approfondire temi quali l’export e le conseguenze dell’alluvione. Ultimo appuntamento alle ore 20, presso il ristorante Casa Spadoni di Faenza, dove il ministro Tajani e Rosaria Tassinari incontreranno militanti, simpatizzanti, sindaci e amministratori del territorio.