Trasporti, Montevecchi (Lega): "Le Ferrovie non rispettano i patti, a rischio il lavoro dei manutentori"

"La Regione si attivi immediatamente a favore dei lavoratori dell'Ogr (Officine Grandi Riparazioni) di Bologna e dell'Omcl (Officina Manutenzione Ciclica Locomotive e Carrozze) di Rimini. E' a rischio la tenuta occupazionale e del settore della manutenzione ferroviaria in Emilia Romagna". Così i consiglieri della Lega Emilia Romagna Michele Facci e Matteo Montevecchi hanno spronato l'esecutivo di via Aldo Moro a intervenire in merito alle problematiche che sono emerse a causa del mancato rispetto degli accordi da parte del gruppo Ferrovie dello Stato. "In questo momento di profonda crisi non possiamo permettere che centinaia di dipendenti corrano il rischio di vedere compromesso il proprio posto di lavoro".

"Gli esponenti del Carroccio si sono fatti portavoce delle istanze delle sigle sindacali Filt Cigl, Fit Cisl, e Uiltrasporti, che hanno denunciato la situazione in cui versano i dipendenti dei due impianti. "L'Ogr di Bologna, dopo aver scongiurato la chiusura, si è specializzata nella manutenzione dei componenti - continuano i consiglieri - L'accordo sottoscritto lo scorso anno riguardava i carichi di lavoro, la produzione e l'organico. Ma nei piani nazionali non sono considerate le ore previste dagli accordi. Non va meglio a Rimini, dove l'Omcl ha modificato l’organizzazione del lavoro introducendo i turni, cioè offrendo una disponibilità oraria maggiore a fronte di un impegno a investire per la trasformazione dell’impianto, vista la progressiva uscita di scena dei locomotori Diesel, per migliorare sia come quantità che come qualità della produzione. Ma nemmeno per questa a livello nazionale sono previsti investimenti".

Concludono Facci e Montevecchi: "Se la Regione intende incentivare veramente, e non solo a parole, il trasporto pubblico locale nel nome della mobilità sostenibile, e del tanto decantato "new green deal", deve comportarsi di conseguenza: rispetto degli accordi sindacali in materia di investimenti e manutenzione, rispetto e supporto occupazionale alle maestranze ed alle professionalità".