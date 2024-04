Trasporto pubblico, Forza Italia: "Saltano dalle 70 alle 100 corse tutti i giorni, il sistema non funziona"

Dopo le segnalazioni di continue corse non garantite e disagi nel trasporto pubblico, a porre l'attenzione sul tema ora è anche Mario Erbetta, coordinatore commissario della Città di Rimini di Forza Italia: "Sono ormai anni che denuncio le carenze del nostro servizio di trasporti pubblico gestito dalla Start Romagna e nulla è cambiato se non peggiorato. Carenza cronica dell'organico, corse di autobus che saltano quotidianamente (oggi ne sono previste 67), stress psicofisico degli autisti obbligati a fare straordinari con pochi tempi di recupero, ferie estive negate, insicurezza totale sui mezzi in particolare sul metromare luogo di spaccio alla luce del sole e terra di predoni e delinquenti. Nessuna seria volontà anche politica di risolvere i problemi".

Secondo Erbetta: "Si insiste di voler prolungare il metromare sia a nord (fiera e Santarcangelo) che a sud (Cattolica) quando con i nostri autisti non riusciamo a garantire neanche tutte le corse attuali. Il progetto di Scuderia Start tanto sbandierato dall'azienda per reclutare nuovi autisti è miseramente fallito visto che solo uno su tre degli autisti formati rimane in azienda e anche oggi leggendo le dichiarazioni di Start Romagna si continua a sbandierare tale progetto come la panacea di tutti i mali. La verità e che, come evidenziano i sindacati, se non si rende attraente il lavoro di autista aumentando le retribuzioni il problema non verrà mai risolto. Un neo assunto guadagna poco meno di 1200 euro al mese con turni sfiancanti e seri rischi per incolumità fisica viste le frequenti aggressioni avvenute in questi anni, mentre lavorando nel privato guadagnerebbe più del doppio e senza pericoli".

"Inoltre la maggioranza degli aspiranti autisti è del sud quindi con le oggettive difficoltà di trasferirsi e trovare un alloggio con un canone decente che gli dia la possibilità di sopravvivere - prosegue Erbetta -. Si può vivere a Rimini con 1200 euro pagando un affitto di 700 euro? Sicuramente no, ed ecco perché senza un aumento consistente degli stipendi per i neo assunti, magari applicando il contratto di secondo livello da cui attualmente sono esclusi, non illudiamoci di poter inserire in organica i 15 autisti che mancano attualmente".

"Il problemi dell'Azienda però sono più seri visti l'avvicendarsi di più direttori generali nell'ultimo anno e la mancanza attuale di tale figura ulteriore sintomo che qualcosa non funziona. Sicuramente tali squilibri sono anche dovuti al progetto di super Holding tra Tper, Start e Seta voluto dalla Regione per un unico colosso di trasporto pubblico regionale in vista delle gare europee di affidamento del servizio del 2026. Un progetto ambizioso non senza rischi per noi e per i dipendenti Start se non si inserisce nell'accordo la clausola sociale per la salvaguardia dei diritti acquisiti dei dipendenti. Insomma abbiamo un'azienda di trasporti, senza direttore, con 15 dipendenti mancanti e con la difficoltà di reperirne altri, dove tutti i giorni saltano dalle 70 alle 100 corse e che si accinge ad un abbraccio mortale con la Tper, mentre il nostro sindaco propaganda il prolungamento del metromare disin-teressandosi totalmente della sofferenza di Start Romagna e dei suoi dipendenti che si vedono bloccato anche il premio produzione 2022 e la contrattazione su quello del 2023. Come Forza Italia Rimini siamo al fianco dei dipendenti Start e dei cittadini ritenendo che solo un servizio di trasporto pubblico efficiente riesca a trasformare Rimini in una città Green e sorveglieremo attentamente la fusione in atto con Tper affinchè Rimini e la Romagna non subisca un ridimensionamento di servizi e organico a favore di Bologna e dell'Emilia".