Bus, mercoledì nero: saltano centinaia di corse. "Studenti di ritorno a casa con due ore di ritardo"

Giornata complicata per il trasporto pubblico locale. Come emerge anche dal portale di Start Romagna, alla voce corse non garantite, mercoledì (27 marzo) si registrano oltre 100 tratte cancellate. E tra gli utenti monta la protesta. In particolare disagi si registrano sulla linea 1 Rimini Fs-Marzabotto Sindacati dove tra i due capolinea figurano saltate oltre una ventina di corse. Non va meglio alla linea 11 Rimini Fs-Riccione Terme dove anche in questo caso non sono garantiti oltre una ventina di bus. Tra i cittadini delusi, c’è Maurizio che scrive alla redazione di RiminiToday: “Anche oggi ci troviamo a segnalare come Start Rimini sospende decine (centinaia) di corse, come si può riscontrare anche dalle pagine del sito, sono infatti necessari sei screenshot per documentarle tutte. La cosa si ripete quotidianamente”.

Due ore per tornare a casa da scuola

Maurizio spiega il caso di suo figlio: “Ragazzi, come mio figlio, che escono da scuola alle 14, che abitano fuori città, non hanno un mezzo per rientrare almeno sino alle 15,40. Avevo già lo scorso anno segnalato altri disservizi, ci avevano risposto addirittura che saremmo stati ricontattati da Start. Non è successo, non ce lo aspettavamo, ci bastava solo che non saltassero più corse, ma evidentemente era chiedere troppo”.

Raffica di corse non garantite

Corse non garantite si registrano anche sulle linee 124 Rimini Fs-Fontanelle, sulla linea 14 verso la Gaiofana, sulla linea 15 Rimini Fs-N.Sauro-Mantegazza, sulla linea 16 che porta a Santa Cristina, sulla linea 166 Montebelle-Santarcangelo Fs e ancora sulle linee 2, 3, 4 in direzione San Mauro Mare e sulla 7 Parco Aviazione-Arco di Augusto. Cancellazioni anche sulle linee 8 e 9. Corse non garantite pure sulla linea del Metromare, dove vengono segnalate una decina di corse.