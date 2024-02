Verucchio Domani e Impegno Civico fanno squadra, unica lista con Lara Gobbi candidata sindaca

Dopo un proficuo confronto e dopo aver consolidato la decisione di presentarsi alle prossime elezioni in maniera unitaria, Impegno civico per Verucchio e Verucchio domani e tutte le forze che intendono riconoscersi in questo nuovo percorso, hanno condiviso la candidatura a sindaco di Lara Gobbi che sta già lavorando unitamente alla lista per completare un gruppo che vada ben oltre la semplice fusione delle due liste, con l'ambizione di aggregare nuove forze e idee da proporre al paese per la prossima tornata amministrativa.

"Stanno già partendo i tavoli di confronto sul programma aperti a tutti gli interessati. Come sempre nella storia politica Verucchiese, il civismo, le competenze, la passione per il bene del paese e l'impegno disinteressato per la comunità, animeranno questo progetto. Questi importanti requisiti sono ben rappresentati dalla storia personale e di impegno di Lara e di tutti coloro che si stanno impegnando in questo percorso", spiegano i gruppi Verucchio Domani e Impegno Civico.