La vicepresidente del senato Paola Taverna ospite a Riccione per la campagna elettorale di Angelini

La vicepresidente del senato Paola Taverna sarà a Riccione mercoledì 8 giugno per una serie di incontri ed eventi sul territorio. Mercoledì nel pomeriggio incontrerà i candidati Movimento 5 Stelle e i cittadini riccionesi e dalle ore 19 è in programma un evento dal titolo "Le sfide sociali della longevità" che si terrà presso il bar La Torretta in viale Gramsci 23 a cui parteciperanno la candidata sindaca Daniela Angelini e la dottoressa Carla Biso, esperta di diritto e del progetto condominio sociale.

La senatrice Taverna è presidente intergruppo “longevità" e l’evento sarà l’occasione per discutere e confrontarsi sulle politiche per aumentare la qualità di vita delle persone anziane, una delle sfide più importanti dei prossimi anni. Prevenire l'insorgere di malattie e curare i malati cronici evitando le ospedalizzazioni non necessarie è solo parte della soluzione. Il valore umano e sociale delle persone anziane dovrà essere al centro delle future politiche di settore.

Il giorno dopo, giovedì 9 giugno, la senatrice Taverna accompagnata dal senatore Croatti raggiungeranno Coriano per visitare la Comunità San Patrignano. Lo comunicano il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, la deputata Giulia Sarti, la consigliera comunale Eleonora Ruggeri e il referente locale Movimento 5 Stelle Daniele Tommasini.