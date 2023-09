Da Ballando con le Stelle a una nuova attività in città, inaugura un moderno "tempio" della danza

"Danzare è lottare contro tutto ciò che ci trattiene, tutto ciò che ci affonda, tutto ciò che pesa e appesantisce, è scoprire con il proprio corpo l’essenza, l’anima della vita, è entrare in contatto fisico con la libertà". Così, sosteneva l'attore e regista francesce Jean-Louis Barrault. E proprio "su questi passi" che il ballerino professionista Manuel Mazzotti nella giornata di domenica (24 settembre) arricchirà l'offerta sportiva dilettantistica della città con l'apertura della nuova sede dell'Asd InDanza Show Academy, realtà già presente sul territorio dal 2017 nelle città di Rimini, Ospedaletto e Santarcangelo.

Manuel Mazzotti, si occuperà della direzione artistica di questa nuova Accademia, forte dei propri successi professionali e sportivi nell'ambito della danza. Infatti, il "talentuoso" ballerino, vanta il titolo di 3 volte Campione Italiano 2022 Professionisti, Campione Italiano Europeo di Bachata; a questi riconoscimenti, si aggiungono anche alcune partecipazioni in qualità di ballerino professionista nei programmi televisivi di Rai come "Ballando con le Stelle" e "Festa Italiana". Inoltre, il cast artistico dell'Accademia sarà costituito da numerosi insegnanti di fama nazionale e internazionale.

La nuova realtà "danzante" di oltre 600 metri quadrati, sorgerà in via Macanno, 51 (nei pressi del Centro Commerciale Le Befane Shopping Centre, lato Multiplex) e sarà composta da 4 sale, spogliatoi, docce e ampio parcheggio. Al proprio interno, adulti e piccini (amatoriali e agonistici) potranno cimentarsi e intraprendere svariati percorsi di danza sportiva, dalle danze caraibiche (salsa cubana e bachata) all'hip-hop, dalla danza classica a quella moderna, spingendosi sino al reggaeton e break dance. Ma non è tutto. All'interno dell'Accademia, sarà possibile sperimentare anche danza acrobatica, danza del ventre, yoga, pilates sino alla ginnastica dolce e posturale.

La peculiarità, inoltre, della struttura risiede nella posizione particolarmente strategica, poiché si trova a pochi passi dal Nuovo Centro Nazionale e casa della Danza Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva), a partire dalla quale avranno luogo prestigiosi eventi di danza di carattere nazionale. L'Accademia, inoltre, fungerà anche come "luogo" di ritrovo e punto di riferimento per tutti i danzatori di Rimini e delle città limitrofe, oltre che per gli allievi agonisti già presenti all'interno delle altre strutture situate sul territorio.

L'inaugurazione, vedrà inoltre la partecipazione di numerosi e prestigiosi esponenti della Danza, tra cui il presidente dei Giudici Italiani Fids, ma anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, l'assessore Francesco Bragagni e il consigliere Pasini.