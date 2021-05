Alessia Montevecchi, l’influencer riminese che va oltre la superficialità

“Anche su instagram è possibile andare oltre l’apparenza e se non piaccio me ne infischio”

“So di non essere una brutta ragazza, ma piacere agli altri non è mai stata un’ossessione. Ho scelto la spontaneità rispetto all’omologazione e devo dire che, alla fine, i follower hanno capito”. Lei è Alessia Montevecchi, 18 anni, influncer sui generis e studentessa all’ultimo anno del liceo di scienze umane di Rimini (“studiare mi piace sul serio”).

Alessia è una tipica bellezza mediterranea, curve paraboliche e sguardo killer, sconfessa un po’ le regole dei social decidendo di andare oltre la superficialità dell’estetica e di parlare con l’anima. Appassionata di balli latini e sport (“la palestra è un must”) e protagonista di alcuni shooting fotografici di successo (“il più divertente con Nicola De Luigi”) è stata selezionata dal brand Olé Artist per condurre “Show now”, la trasmissione social del martedì sera che propone interviste in diretta a personaggi del mondo del jet-set: “E’ un’esperienza nuova ma molto preziosa per la mia crescita umana e professionale - dice - io, del resto, utilizzo instagram in maniera sempre molto dinamica: fare due moine davanti ad un obiettivo può essere divertente, ma poi dev’esserci di più”.

E quel “di più” Alessia lo coltiva da sempre: “I social sono la fiera dell’immagine - ammette - ma anche un’occasione per condividere contenuti più di spessore e per ricordare alla gente che, oltre la buccia, c’è anche tanta sostanza. I post che pubblico, all’apparenza, potrebbero far pensare ad una ragazza che, banalmente, punta tutto sull’immagine e sul mondo dell’effimero. E invece io ho tante cose da dire e tanti sogni da realizzare”.

Come quello di diventare psicologa ad esempio (“un progetto professionale a cui credo tanto”) o come migliorare nella conduzione “per poter essere sempre a mio agio davanti ad una telecamera e magari saper cogliere le occasioni che mi capiteranno. I social sono un mondo dove domina la virtualità, un mondo di maschere, apparenza e finzione. Il grande scopo della vita è trovare di nuovo la realtà. Io, nel mio piccolo, ci sto provando”.