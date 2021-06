Aquafan e Mtv insieme per un'estate tra musica, divertimento e ospiti speciali

In occasione dell'inaugurazione del nuovo maxi scivolo saranno presenti alcuni talent legati alle passate stagioni del programma Ex on the Beach Italia insieme alla band Il Pagante

Mtv supera i confini della tv e porta il divertimento in uno dei luoghi estivi per eccellenza: l’Aquafan di Riccione con cui nasce una collaborazione all'insegna dell'estate, del divertimento e della musica.

Sabato verrà infatti inaugurato M280, l’attrazione più grande della storia di Aquafan, uno scivolo spettacolare e per questa occasione dalle 11 saranno presenti alcuni talent legati alle passate stagioni del programma Ex on the Beach Italia insieme a Il Pagante, che tornerà a collaborare con Mtv per la promozione della nuova stagione dello show, e che presenterà a tutti i ragazzi ad Aquafan il nuovo video clip dell’album “Open Bar” appena uscito. Mtv accompagnerà il divertimento ad Aquafan per tutta l’estate con attività organizzate attorno alla nuova attrazione M280 e nella Piscina Onde.

Il nostro parco è un osservatorio privilegiato di mode e tendenze, luogo di lancio e di nascita di nuovi stili, con un focus particolare sulle nuove generazioni. I valori che ci accomunano con Mtv sono tantissimi. Non vediamo l’ora di offrire ai ragazzi che verranno a trovarci questa estate, emozioni reali. Dopo tutti questi mesi trascorsi dietro gli schermi di un pc, hanno bisogno di vivere un’estate indimenticabile", afferma Patrizia Leardini, general manager Parchi Costa Romagna.

Intanto Mtv annuncia che in autunno è in arrivo la terza stagione di Ex on the beach Italia. E, per il secondo anno consecutivo alla conduzione ci sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Proprio con Mtv avevano debuttato per la prima volta alla conduzione della passata stagione dello show, prendendo il testimone da un altro volto molto amato del canale, Elettra Lamborghini. Ad Ignazio e Cecilia il compito di condurre lo show più hot della tv, commentando gli incredibili colpi di scena, i tanti momenti sopra le righe e presentando i nuovi e attraenti single che si ritroveranno a fare i conti col loro passato in una location da sogno oltreoceano. E c'è da aspettarsi che anche Cecilia e Ignazio possano tuffarsi nelle piscine di Aquafan.