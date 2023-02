Bellaria fa il "pieno di energia": si parte a Pasqua per un'estate ricca di eventi

Dopo Flower Mood e Dream Bim, Bellaria Igea Marina in un percorso creativo e promozionale dedicato principalmente alle famiglie con bambini, quest’anno propone un’estate piena di vita ed energia, per rigenerare dalla quotidianità coloro che si appresteranno a venire in vacanza a Bellaria Igea Marina.

Il tema sarà dunque “Energy Bim Bellaria Igea Marina, un pieno d’energia”: saranno riproposti gli attesissimi eventi estivi, che negli anni hanno sempre riscosso grande successo e gradimento alternando appuntamenti dedicati all’intrattenimento, animazione, spettacolo, musica, comicità, cinema ed eventi sportivi e culturali: il palinsesto estivo sarà arricchito anche con nuovi eventi.



Si partirà con l’appuntamento della Pasqua Musica Diffusa 2023, l’8 il 9 ed il 10 aprile: un contenitore di appuntamenti musicali, di spettacolo ed intrattenimento. Sabato 8 aprile dalle ore 21:30 inizieranno i festeggiamenti in musica. A seguire, domenica 9 aprile l’Isola pedonale Bellariese si animerà a partire dalle ore 20:30 con lo show ed il meet&greet delle Youtubers Ludovica e Aurora dedicato ai più piccoli; alle pre 21:30 il Live Show della cartoon band Miwa, lo show “Voglio tornare negli anni ‘90”, il dj set con il duo Space Invaders, il concerto con il pianista-performer Matthew Lee ed il Concerto della storica band “I Camaleonti”.

Lunedì 10 aprile alle ore 15:00 in piazza Don Minzoni ci sarà “Il dopo Pasqua” con animazione e uova di cioccolato per tutti.



L’estate “Energy Bim” si aprirà poi con il ritorno, a grande richiesta, del drive in nautico “Un mare di cinema” previsto per il 13 maggio; il 26, 27, 28 maggio ci sarà la 31° edizione de “La Borgata che danza”, il Festival di strada di musiche tradizionali e di enogastronomia.

A giugno dopo i festeggiamenti per la Festa della Repubblica, verrà riproposta la “Settimana dei bambini” dal 12 al 18, con eventi in tutta la città: un divertimento per tutta la famiglia tra cui anche l’esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con mattoncini Lego a cura di Romagna Lug. Dal 29 giugno al 2 luglio, la scena sarà dedicata agli Europei di Tango, ormai di casa al Palacongressi.

Nel mese di luglio inizieranno poi le grandi rassegne dell’estate come le serate dedicate alla comicità del Bellaria Comics Festival e i divertenti aperitivi musicali sulla motonave Super Tayfun, nominata per l’occasione Energy Boat, la discoteca sulle onde che fa ballare tutta la costa di Bellaria Igea Marina nei sabato pomeriggi dal 1 luglio.

Non mancherà la Notte Rosa con le sue coloratissime sfilate del Carnevale in rosa, i fuochi d’artificio ed un grande concerto. A fine mese, dal 28 al 30 luglio ci sarà poi un appuntamento per i più giovani: verrà realizzato un “villaggio” dove si potranno incontrare le stars che le nuove generazioni seguono sulle piattaforme social, durante il “Weekend city web”.

Per gli amanti della tradizione ci saranno gli immancabili fuochi di Ferragosto il 14 agosto e la festa del “Il Gusto del Porto” con due giorni all'insegna del gusto e della tradizionale cucina marinaresca con stands gastronomici e punti spettacolo nella caratteristica cornice del porto canale cittadino, venerdì 1 e sabato 2 settembre.

Dal 4 al 10 settembre ritornerà l’Anspi che quest’anno, festeggerà i Sessanta anni dalla nascita dell’Associazione, con il momento clou previsto per giovedì 7 settembre in una serata di gala e spettacolo aperta a tutti.





Infine, a conclusione della stagione estiva, tornerà a Bellaria Igea Marina per la sua seconda edizione il festival dedicato alla mitica Raffaella Carrà:dal 25 settembre al 1ottobre 2023.Oltre agli eventi citati, in programmazione, sono previste altre manifestazioni già definite ed altre in fase di progettazione per un’estate piena di