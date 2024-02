Con "Rimini nel cuore", il cantautore Dan "grida" in musica il proprio amore alla città che lo ospita da 30 anni

Il cantautore Dan, al secolo Dante Meschiari, dopo il fortunato LP dal titolo “40 & Lode” per i suoi 40 anni di carriera, già autore dell’inno della Ferrari e di brani con milioni di visualizzazioni sui social come “Il Piacere è tutto mio” e “Sono sempre stato così" dell’album omonimo, propone sui social media un nuovo brano dedicato

alla città che lo ospita da trent’anni dal titolo “Rimini nel Cuore” che sarà presto corredato da un video.

Il brano, scritto da Dante Meschiari su musiche del maestro Stefano Bianchi, ripropone la magia degli anni ’60-’70 quando Rimini era la capitale del turismo in tutto il mondo e tanti amori nascevano ogni giorno sulle sue spiagge.

Il testo recita “Ogni giorno nasce il sole, lo vedo in mezzo al mare che corteggia la sua luna ma non la può toccare [….] Vieni a Rimini con me, vieni a Rimini con me, vieni a Rimini e vedrai che prima o poi ti innamorerai […] Cammino a piedi nudi qui dove comincia il mare guardo l’orizzonte e penso che miracolo è l’amore […] ..e vedrai come il vento cattura le stelle quaggiù, per poterle cullare e vedrai che avrai Rimini nel cuore e non la scorderai…”.

L’autore, Dan, camminando sulla spiaggia di Rimini, ripensa ai tempi in cui ci si innamorava in riva al mare osservando i suggestivi tramonti riminesi o ballando i lenti di sera nei locali della riviera.

Cantautore da trent’anni residente a Rimini, Dan ha iniziato la carriera cantando con il gruppo “I Moderni” in Italia e in Europa. Nel 1983/84, è uscito con il primo prodotto discografico, l'inno dedicato alla Ferrari,”Vai Ferrari”, brano che lo ha proiettato nel mondo musicale nazionale e internazionale e gli ha fatto vendere milioni di copie in tutto il mondo. In quegli anni ha partecipato a numerose trasmissioni televisive di conduttori famosi come Fabrizio Frizzi, Raffaella Carrà e Pippo Baudo in Italia e all’estero ed ha scritto numerose sigle televisive. Durante la sua lunga carriera musicale ha dato vita a piu’ di 15 album e scritto oltre 250 brani tra i quali, quelli piu’ conosciuti sono “Monica”, “Navigando Nuvole”, “Il Piacere è tutto mio” e “Sono sempre stato così", solo per citarne alcuni.

Dal suo incontro con Beppe Dati e Paolo Vallesi sono nate numerose collaborazioni anche con altri artisti famosi e i suoi brani sono stati ripresi da interpreti internazionali, ma la sua versatilità lo ha portato anche a recitare in un film, “Vite Blindate” insieme all’attrice spagnola Angela Molina e all’attore Giulio Scarpati.

Nella sua vita di artista ha ricevuto molti premi, tra i quali il Grammy Europeo per la Canzone d’Autore, il Disco d’oro, il “34th International Award Fontane di Roma” a New York per aver diffuso l’italianità nel mondo con il brano “Vai Ferrari” e due volte il Free Show, manifestazione vinta anche da personaggi come Vasco Rossi.