Nuova bottega storica in città: il bar alimentari "Delbianco" ottiene il prestigioso riconoscimento

Consegnata al Bar alimentari "Delbianco" la targa di bottega storica della città di Misano Adriatico. Dopo l'osteria Fafein, il bar alimentari "Delbianco" è la seconda attività a ricevere il prestigioso riconoscimento che certifica un'anzianità di esercizio superiore ai 50 anni.

E' infatti a partire dal 1971 che Giuseppe e sua moglie Rosanna animano con la loro attività il piccolo ghetto di case della Cella Simbeni a pochi passi dal circuito di Santamonica.

"Abbiamo aperto a inizio degli anni '70 insieme all'autodromo - dichiara Giuseppe Delbianco -. Da allora non abbiamo quasi mai preso un giorno di ferie: abitiamo al piano di sopra e se qualcuno ha bisogno di qualcosa basta che ci faccia un urlo. D'estate facciamo 'la veglia' davanti al negozio, una delle nostre tradizioni che si sta perdendo, ma che tanti turisti apprezzano".

"Delbianco è un pilastro della nostra comunità e fornisce un servizio che va ben oltre quelli collegati all'attività commerciale, contribuendo a rinsaldare la rete sociale della frazione e a preservare le nostre tradizioni", commenta Antonio Gaia, presidente Confesercenti Misano.

“Attività come quella di Giuseppe, le vecchie botteghe di paese che rispondono a tutte le necessità degli abitanti della frazione, non esistono quasi più - conclude il sindaco Fabrizio Piccioni -. Misano per fortuna si contraddistingue per avere ghetti di tradizione contadina che sono ancora vitali e sopravvivono all'abbandono, soprattutto grazie ad esercizi come questo. E' proprio per la funzione sociale che ricoprono e per il legame con i cittadini residenti che è particolarmente importante tutelare queste imprese".