La magia del Natale abbraccia l'intera Romagna, tra villaggi, piste di ghiaccio, Presepi, mercatini e parchi divertimento

La Romagna non rinuncia a festeggiare il Natale e a offrire a turisti e residenti la magica atmosfera della Natività.

Una grande festa tra tradizione e innovazione, con molte luminarie, installazioni e ruote panoramiche a basso impatto energetico, per rispetto alla situazione attuale, senza rinunciare agli effetti speciali. Già da fine novembre e fin dopo l’Epifania, varie località, dai borghi dell’entroterra alle località della Costa, puntano su addobbi luminosi suggestivi. Ecco poi i magici Villaggi di Natale, le ruote panoramiche e le piste di pattinaggio sul ghiaccio aperte fino a sera e le tipiche casette di legno in stile montanaro che quest’anno puntano sulla gastronomia tipica e dove è anche possibile acquistare addobbi natalizi e artigianato artistico. Atmosfere, addobbi natalizi e tante sorprese anche nei famosi Parchi Divertimento della Riviera: Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica.

Un’occasione per tornare a viaggiare e a fare festa, respirando l’atmosfera natalizia, dall’Appennino al Mar Adriatico.





Luminarie e Villaggi Natalizi



Bosco ghiacciato e luminarie per la Regina di ghiaccio

Sarà un Natale caldo ed elegante quello proposto da Cattolica, che da sabato 3 dicembre darà il via alle feste con l’accensione delle luminarie, del grande albero di fronte a Palazzo Mancini, in Piazzale Roosvelt, e dell’altro abete illuminato in piazza Nettuno. Un tappeto blu come il mare unirà i vari punti cittadini, dal Teatro della Regina, in piazza Repubblica, a Piazza Primo Maggio. In Viale Bovio troneggerà la grande ruota panoramica. Qui e in Via Matteotti i mercatini del “Bosco ghiacciato” con 11 casine in legno, richiameranno i più golosi con prodotti esclusivamente dedicati a tipicità agroalimentari e dolci tradizionali natalizi. In linea con la valorizzazione delle specialità enogastronomiche romagnole, il dicembre18 dicembre in Piazza Nettuno verranno distribuiti piada, sardoni, vongole, polenta, Miacetto (dolce natalizio tipico cattolichino, a base di frutta secca, zucchero, cruschello, o farina e miele, senza lievito), e vino, in collaborazione con Cna e Cooperativa Casa del Pescatore. Completeranno il tutto, i videomapping su Palazzo Mancini e 24 spettacoli per famiglie con bambini, che chiuderanno i festeggiamenti l’8 gennaio. Dal 10 dicembre al 10 gennaio, il Palazzo del Turismo ospiterà un’esposizione di Presepi provenienti da tutto il mondo, organizzato dall’Associazione Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo (ingresso a offerta libera per sostenere la ricerca e la prevenzione).



Dream Christmas – La Neve al Mare a Bellaria Igea Marina

I centri pedonali della località balneare si coloreranno di suggestive luci e installazioni natalizie, con l’inaugurazione, nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre), del Villaggio di Natale Dream Christmas (fino all’8 gennaio). Tutto avrà inizio alle ore 16:00 con uno show sul viale pedonale Guidi, dove si esibiranno acrobati aerei e performer. Contemporaneamente sfileranno anche cosplayer in stile fantasy con scenografici abiti che richiamano l’idea della neve e del ghiaccio. Il centro cittadino diventerà una vera e propria “Isola di luce e di ghiaccio” con la Snow Globe in Piazza Matteotti, un fiabesco villaggio ghiacciato con tunnel di pietre preziose, un labirinto di specchi e la casa di Babbo Natale. Tra le tante novità, ci saranno la Pista di Bumpers in Piazza don Minzoni (per giocare a scontrarsi in piena sicurezza con divertenti attrazioni che si muoveranno e ruoteranno sul ghiaccio in ogni direzione) e Drop, la scultura di luce interattiva, a forma di goccia d’acqua. Chi vorrà, potrà interagire con Drop, attraverso il Qrcode per modificarne luci, suoni e mood. Numerosi saranno anche gli appuntamenti con artisti, youtuber e star del web a partire da domenica 11 dicembre.



“Bosco d’inverno” a Riccione

Il Natale a Riccione, nell’anno del centenario, sarà totalmente nuovo e attento alla sostenibilità. Ideato dall’artista Valerio Festi insieme alla registra teatrale Monica Maimone, porterà nella località balneare un “Bosco d’inverno”. Da sabato 3 dicembre, Piazzale Ceccarini sarà percorsa da 9 chilometri di archi di luce, avvolti in una coltre di verde boschivo, per poi proseguire su viale Dante, viale Gramsci e viale Corridoni. Un percorso illuminato ed ecologico che culminerà in piazzale Roma con il “Bosco Magico”, tra fate, elfi e dj set, dove tutti i weekend i bambini saranno coinvolti in attività ludiche, workshop a tema natalizio, letture animate, musiche e proiezioni di racconti di Natale.

A completare il “Bosco d’inverno” ci sarà “Il giardino sul mare” firmato dai creatori di “Giardini d’autore”, che ospiterà la giostra antica, simbolo del Natale, rimasta per 16 anni all’ombra della Tour Eiffel. Qui sorgerà anche la pista di pattinaggio Glice, ecologica e a zero consumi. Quattro Carillon viventi e itineranti porteranno, prima su viale Ceccarini e poi in altre location della città, la poesia e l’eleganza di questi strumenti musicali del ‘700, nei giorni 17,18, 24, 25, 31 dicembre e 1, 7, 8 gennaio.



L’8 dicembre si accenderanno l’albero di Natale di oltre 15 metri in viale Dante, un abete del Casentino (Ar). Ai Giardini Montanari prenderà vita il Villaggio di Natale, con le casette ispirate all’antica tradizione delle cabine di spiaggia che, oltre ai classici profumi e ai sapori d’inverno, proporranno prodotti tipici locali a chilometro zero e made in Italy. Tanti gli appuntamenti in programma per questo Natale speciale.



Da sabato 3 dicembre, il treno di “The Show - Christmas Dream”, un musical viaggiante in vero stile Broadway, con oltre 20 artisti professionisti, tra cantanti e ballerini, sorprese ed effetti speciali inaspettati. Il format originale, ideato da Mattia Guidi in collaborazione con il Comune di Riccione, vanta un cast d’eccezione, con artisti nazionali e internazionali e alcuni dei migliori giovani artisti del Riccione Dance Center. Si potrà assistere agli spettacoli da terra, dato che il trenino si muoverà a passo d’uomo, oppure prenotare il proprio posto a bordo e godere degli spettacoli da un’altra angolazione (30 posti disponibili per ogni replica).



Altro appuntamento itinerante sarà “Din don dan, quartieri in festa” (nei giorni 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 dicembre), format a cura della cantautrice riccionese Veronica Villa, che in giro per Riccione, interpreterà le più famose canzoni dedicate al Natale, accompagnata alla chitarra da Giovanni Matichecchia.



Al Palazzo del Turismo, nel weekend del 10 e 11 dicembre, rispettivamente alle 17 e alle 21, andrà in scena il musical “Permette signora!”, un racconto di Riccione degli anni ’60. Sul palco, artisti professionisti affiancati dai migliori giovani talenti riccionesi del Riccione Dance Center. Vari gli appuntamenti al Palazzo dei Congressi. Lunedì 12 dicembre si terrà la cerimonia del “San Martino d’oro città di Riccione”, con la consegna dei premi e il concerto di due grandi nomi della musica italiana: Ron e Mirko Casadei. Il 26 dicembre alle 21, ci sarà il Concerto di Santo Stefano, mentre il 28 dicembre alla stessa ora, il Concerto degli Auguri. Grande attesa il 6 gennaio, per Befana e Hip Hop Contest.



A Rimini il Villaggio di Natale è al mare

Rimini torna a regalare a grandi e bambini suggestioni natalizie portando la neve al mare. In piazzale Fellini, dal 3 dicembre sarà allestito il Villaggio di Natale con casette in legno dove acquistare cioccolata calda, vin brulé, dolciumi natalizi e l’immancabile piadina romagnola. Al centro troneggerà l’attesa pista di ghiaccio di 400 metri quadrati, aperta fino a sera e una pista dedicata ai più piccoli. Un grande tendone sulla Rotonda del Grand Hotel circondato da luminarie, decorazioni e alberi di Natale, ospiterà animazione e spettacoli sia gratuiti che a pagamento per bambini e adulti, nei giorni festivi e prefestivi per tutto il periodo delle festività natalizie. Il villaggio sorgerà accanto alla fontana dei Quattro Cavalli fino all’8 gennaio. Il villaggio natalizio ospiterà anche la casa di Babbo Natale, dove i bimbi potranno spedire le consuete letterine dei desideri.





La magia dei Presepi



31a edizione del Presepe vivente a Montefiore Conca

Nel cuore della Capitale medievale della Vallata del Conca, torna il Presepe vivente, giunto alla sua 31a rappresentazione. L’evento si svolge (dalle 17 alle 19), il 30 dicembre (dalle 20:30 alle 22) e l’1 gennaio (dalle 17 alle 19). Un progetto che coinvolge oltre 120 figuranti e 40 quadri rappresentativi, allestiti nella suggestiva location del borgo medievale, certificato con la Bandiera arancione dal Touring Club Italiano. Per le festività natalizie, ogni anno il paese viene addobbato con luminarie e altre decorazioni a tema.



11a edizione del Presepe di sabbia a Bellaria-Igea Marina

Dall’8 dicembre aIl’8 gennaio nella località balneare, in occasione dell’appuntamento natalizio “Dream Christmas-La neve al mare”, ritorna l’11a edizione del monumentale e suggestivo Presepe di sabbia realizzato sul lungomare, nella Piazzetta Alda Merini, con 100 tonnellate di sabbia. A cimentarsi nel modellare le sculture di sabbia, due artisti internazionali di Arenas Posibles: l’ucraino Roma Shurubkin e lo spagnolo Sergi Ramìrez. Il gruppo centrale del Presepe è costituito da angeli musici che scendono da una nube, sullo sfondo architetturale di una Roma antica. A fare da cornice all’installazione artistica, ci saranno dei curiosi Presepi del mondo.



I Presepi di Rimini ispirati alla tradizione contadina e marinara

L’atmosfera natalizia si vive nella tradizione dei Presepi. A Rimini se ne possono ammirare diversi, che rievocano la tradizione contadina e quella marinara. Ecco la mappa dei più significativi. Dall'8 dicembre al 6 gennaio, il “Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli”, sul ponte della Resistenza. Un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini. Momento clou il 6 gennaio con la rappresentazione 'Epifania sul Ponte', con il corteo navale e l'adorazione dei Re Magi lungo il porto canale.

A San Giuliano Mare, “Presepe in Darsena”, il Presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. La rappresentazione della Natività viene riprodotta in una scenografia ispirata alla marineria a memoria dei dispersi in mare. L’inaugurazione del Presepe avverrà sabato 17 dicembre alle ore 14.30 circa e prevede una suggestiva fiaccolata subacquea a cura di Sub Gian Neri, Volontari del Soccorso in mare di Rimini e i sommozzatori della Guardia di Finanza – Roan. All’arrivo in Darsena, accensione del Presepe e arrivo dei 'Babbi Natale' sulle moto d'acqua con i Jet Rider. L'evento si conclude con panettone, dolci e cioccolata calda per i partecipanti e la distribuzione dei regali di Babbo Natale ai bambini. All’Arco d'Augusto, nel centro storico di Rimini, “Un Presepe per la Città”, tradizionale Presepe del Centro Zavatta, che rappresenta la Natività e che rimarrà in esposizione fino al weekend successivo all’Epifania.

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale “Presepe di sabbia” che rappresenta una Natività classica in un’ambientazione tipicamente marinara, realizzata interamente con sabbia e acqua, all’interno di una struttura coperta (10mt x 4mt). Il Presepe sarà inaugurato venerdì 23 dicembre, ma nelle giornate precedenti, a partire dal 9 dicembre, in spiaggia nelle ore di luce, si potranno ammirare gli scultori all’opera.

Ad accogliere i visitatori del museo delle Conchiglie e della Marineria “E' Scaion” di Viserbella di Rimini (Rn), il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.





I tradizionali mercatini natalizi tra costa ed entroterra



Il Paese del Natale di Sant’Agata Feltria

Nei giorni festivi che precedono il Natale (4-8-11-18 dicembre), si svolge a Sant’Agata Feltria (Rn) la fiera nazionale “Il Paese del Natale”. Per le strade e le piazze del borgo, le casette di legno propongono idee regalo, oggetti di artigianato artistico, miele, vino, olio, formaggi, salumi e altri prodotti tipici. Il suono caratteristico delle zampogne accompagna i visitatori tra le vie del paese, mentre si fa qualche sosta tra uno dei suggestivi presepi artigianali del percorso “A Riveder le Stelle”, esposti insieme agli artistici diorami d’autore (riproduzioni in scala ridotta di varie scenografie). Nella piazza del mercato è allestita la “Casa di Babbo Natale”, con la vicina dimora degli “Elfi”. Durante la manifestazione, spettacoli di Zampognari, band di Babbo Natale e musiche natalizie creano una calda atmosfera fiabesca. I ristoranti e le trattorie del borgo presentano un menu gastronomico “I Piatti dell’Avvento”, preparato nel rispetto degli usi e delle tradizioni del Natale Santagatese. Le stesse tipicità possono essere degustate nell’ampio stand della “Mangiatoia”.

Info: https://www.prolocosantagatafeltria.com/il-paese-del-natale/



Il Tradizionale Mercatino delle Strenne a Coriano (Rn)

Domenica 4 dicembre, in concomitanza con l’accensione alle 16, del grande albero di Natale, Coriano, paese sulle prime colline riminesi, si immergerà nell’atmosfera natalizia con mercatini di artigianato, laboratori, giochi e stand gastronomici del Mercatino delle Strenne nella centrale via Garibaldi. Si potranno acquistare numerosi prodotti di artigianato, dalle decorazioni per l’albero, ad oggetti di arredamento e abbigliamento in lana. Dalle 15, tutti in piazza don Minzoni per la tradizionale merenda e vin brulè all’interno di un padiglione riscaldato. Sarà anche presente la tradizionale casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno imbucare la loro letterina.



Antica Fiera di Santa Lucia

Il centro storico di San Giovanni in Marignano (Rn), porta di ingresso alla Valconca, nonché tra i Borghi più belli d’Italia, sabato 10, domenica 11 e martedì 13 dicembre tornerà ad accogliere la millenaria Fiera di Santa Lucia, il tradizionale appuntamento con il Natale. La fiera, che ha origini antichissime, è un grande mercatino con tanti prodotti che vanno dall’artigianato artistico alla gastronomia tipica, dalle idee regalo, agli addobbi ed altri articoli natalizi. Per le famiglie con bambini, non mancheranno spettacoli, intrattenimento e animazione con gli Elfi di Babbo Natale. La fiera di Santa Lucia rievoca le tradizioni legate al solstizio invernale e alla vocazione contadina del borgo di San Giovanni in Marignano, il cui appellativo è “Granaio dei Malatesta”, perché si è da sempre distinto per la produzione di grano, olio e uva di qualità. Info: https://comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it/



A Rimini tanti mercatini natalizi in centro e al mare

I mercatini di Natale a Rimini sono una tradizione immancabile, dove ogni piazza ha il suo mercato. Già da fine novembre e fino all’8 gennaio, nel cuore della città, accanto alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, si svolgerà il Mercatino dei Sogni di Natale, con le tradizionali casette di legno che esporranno proposte artigianali e prodotti tipicamente natalizi della Mostra Mercato di Natale, organizzata da CNA Rimini. Dal 15 dicembre al 6 gennaio, in Piazza Tre Martiri, ci sarà la tradizionale Fiera di Natale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo. Il mercatino si amplierà dal 19 al 24 dicembre, includendo anche corso d'Augusto e via IV Novembre (ad eccezione del mercoledì e del sabato, quando in queste vie si svolge il mercato settimanale). Sempre nel centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Caltelfidardo, il 4, 11 e 18 dicembre si svolgerà la Fiera delle Domeniche di dicembre, con vendita di prodotti non alimentari. Chi non ha ancora provveduto ad acquistare l’albero di Natale, potrà farlo alla Fiera degli Alberi di Natale allestita al Ponte di Tiberio dall'11 al 24 dicembre, una ricca esposizione di abeti e di altre piante tipicamente natalizie. Per visitare i vari mercatini in modo pratico e divertente, durante le festività girerà un trenino guidato da Babbo Natale.





Natale nei Parchi divertimento della Romagna



Quattro percorsi a tema natalizio all’Acquario di Cattolica

A Natale l’Acquario di Cattolica si vestirà a festa e anche i bimbi che visiteranno il parco potranno truccarsi e trasformarsi in personaggi del magico Natale. Con un unico biglietto si andrà alla scoperta dei 4 colorati percorsi con migliaia di animali. Nel Blu i pinguini di Humboldt, con i 3 nuovi piccoli, Becchetto, Piumino e Pinguetta, nomi scelti da Luì e Sofì dei MeControTe. Poi il percorso Giallo, con le lontre asiatiche, i caimani e altre specie di acqua dolce; il Verde, con pitoni, boa e camaleonti e l’ultimo percorso, il Viola, con la mostra sulle creature degli abissi.



Monumenti, vulcani, chiese e piazze in miniatura addobbati a festa

Per Natale, saranno “vestiti” a festa monumenti, chiese, mari, laghi, vulcani, piazze abitate e migliaia di alberi in miniatura, tutto fedelmente riprodotto in scala nel famoso parco tematico Italia in Miniatura a Viserba di Rimini. Nella magica Piazza Italia il pubblico sarà accolto con il grande albero di Natale e il trucca-bimbi, per trasformare i piccoli ospiti nei loro personaggi preferiti. Incluse nel biglietto, anche le attrazioni Venezia, Esperimenta e Pinocchio.



A Oltremare il Porto di Natale aspetta tutti i bimbi

A Natale, Ulisse, Mia e gli altri delfini aspettano grandi e piccini nella Laguna più bella d’Europa. A Oltremare, il Family Experience Park di Riccione, si potrà diventare anche addestratore o falconiere per un giorno, prenotando i programmi interattivi. Nel Porto di Natale, in compagnia di Ulisse mascotte, ci si immergerà in un'atmosfera incantata tra abeti, scenografie a tema, trucca-bimbi, il grande faro e migliaia di luci, tra dolci e sorprese. Tante le emozioni, dalla scoperta degli alligatori e dei dinosauri nella foresta di Darwin, al Volo dei Rapaci con poiane, avvoltoi, grifoni e gufi, fino ai barbagianni all'Arena Crazy Farm e ai wallaby dell’Area Australia Experience.