Festa dei Nonni: una giornata dedicata agli "angeli custodi dell'infanzia"

Festa dei nonni, negli altri Paesi

Negli altri Paesi la data cambia a seconda delle tradizioni: in America, ad esempio, si festeggia il giorno dopo il Labor Day, la festa che consacra la fine dell’estate e il ritorno al lavoro nel primo lunedì di settembre; nel Regno Unito nella prima domenica di ottobre; in Canada il 25 ottobre. In Francia, invece, nonne e nonni vengono festeggiati separatamente: le prime hanno una giornata interamente dedicata a sè sino dal lontano1987 (prima domenica di marzo), mentre i secondi, vengono celebrati soltano dal 2008 (prima domenica di marzo).

Nontiscordardimé: un fiore interamente dedicato ai nonni

Quale migliore occasione della Festa dei Nonni, per rendere omaggio ai nostri amorevoli e "argentati" vecchietti con un mazzo di fiori. Tuttavia, non un fiore qualsiasi ma attraverso il Myosotis, o più comunemente Non ti scordar di me: un piccolo e delicato fiore dal colore azzurro, il cui nome scientifico deriva da una parola greca che significa “orecchie di topo” che ricorda la forma della foglia.

In Italia è presente in tutte le regioni con un numero variabile di specie. A livello orticolo, la sua versione annuale-biennale è quella più diffusa: può infatti venire impiegata con successo nelle aiuole, nelle bordure e nei giardini rocciosi, ma anche come pianta da vaso.

La leggenda del Non ti scordar di me

Secondo una leggenda triste e allo stesso tempo romantica che riguarda questo fiore, due innamorati erano seduti sulle rive di un fiume, giurandosi eterno amore. Il ragazzo però scivolò e appena prima di cadere nelle acque e affogare riuscì a dire soltanto una cosa alla sua amata: “non ti scordar di me”. Sulle sponde del fiume cresceva un fiorellino azzurro, che prese questo nome.

È proprio a causa di questa storia che il non ti scordar di me è diventato secondo il linguaggio dei fiori simbolo di affetti duraturi capaci di andare oltre ogni limite e di essere ricordati per sempre nonché simbolo dell’amore che si tramanda nel tempo.

Di fronte ad un significato tanto dolce e romantico, si può facilmente comprendere il motivo per cui il Non ti scordar di me è il fiore perfetto per essere regalato a tutti i nonni e le nonne d’Italia: sono tra le persone più importanti nella vita di un bambino, capaci di riempire le sue giornate di un amore vero e incondizionato.

Ma, le leggende non finiscono qui. Andando più indietro nella storia, il Non ti scordar di me viene considerato anche simbolo di salvezza da tutto ciò che può rattristare o addolorare. Questo perché in passato era considerata una pianta sacra da cui si otteneva una pozione in grado di guarire gli occhi. Non passò troppo tempo perché iniziasse ad essere considerata una pianta che oltre a guarire gli occhi, potesse guarire anche l’anima.