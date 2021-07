Gli chef salgono in collina per l'anteprima di Scorticata: gli eventi e i maestri del gusto

"Scorticata, La Collina dei Piaceri" gioca d’anticipo e regala un’anteprima all’insegna di “Personaggi e allestimenti” prima di entrare nel vivo dell’edizione 2021, la numero 20 dopo lo stop forzato causa Covid dello scorso anno, che fra mercoledì 28 e venerdì 30 luglio omaggerà il 700esimo anniversario della morte di Dante con il tema “E quindi uscimmo a riveder le stelle” e una particolare illuminazione che consentirà di godersi in pieno lo spettacolo della volta celeste con gli occhi rapiti fra cielo e mare. Personaggi e allestimenti Chi vorrà iniziare a godere dei piaceri di Scorticata già martedì prossimo a partire dalle 20 troverà ad attenderlo in piazza Salvador Allende personaggi quali Corrado Assenza per la pasticceria (dal Caffè Sicilia di Noto), Giuseppe Gasperoni ai fornelli (il cuoco del Povero Diavolo), Adriano Galli con i vini di Cantina Valturio e Simone Guidi (il barista di Torriana) per chiudere in bellezza con qualche cocktail. Aspettando la vera e propria Collina dei Piaceri, si può dunque far cena, rimirando il panorama mozzafiato sulla Riviera e le stelle.