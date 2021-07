I disegni dei suoi abiti diventano realtà e realizza il suo sogno: "Una sfilata di beneficenza"

Un sogno che diventa realtà e incontra la moda. Mercoledì scorso, alle 21, in piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano si è realizzato il desiderio di Claudia della Chiara, una bellissima storia che è importante raccontare per il grande messaggio che regala. Claudia è una cittadina marignanese doc di 37 anni, molto conosciuta ed amata, inserita lavorativamente all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale e coinvolta in diverse realtà ed associazioni marignanesi. Claudia ha una grande passione: disegna abiti e accessori come una vera stilista. Paola Nanni, modellista e sarta, ha notato il talento di Claudia e deciso di realizzare, a partire dai suoi bozzetti, veri abiti. Diana e Omar dell’Associazione “Regno di Fuori” notano nel laboratorio di Paola i bellissimi e colorati abiti e scoprono così il desiderio di Claudia. Immediata da parte loro la proposta di farsi organizzatori di una vera e propria sfilata di moda.

Da questo momento sono partite le collaborazioni con altre associazioni marignanesi, a partire da Scuolinfesta che ha curato il contatto con le 10 giovani modelle che hanno frequentato la scuola nella quale Claudia lavora. Pro Loco ha fornito supporto organizzativo e operativo, insieme a Compagnia dell’Olifante, Arcieri della Spiga, Stefano della Chiara per le luci, Lorenzo Pontellini per le fotografie, Matteo Garota giovane volontario. Si sono aggiunti i contributi di Salone Mary per le acconciature ed Eleonora di Estetica Claudia per il trucco, professionisti che in pieno giorno lavorativo, senza indugi, hanno dato il loro contributo volontario credendo alla bellezza dell’iniziativa. Nel cuore dell’evento l’Associazione Davide Pacassoni, realtà frequentata da Claudia e molto preziosa per tutti i bambini e ragazzi diversamente abili. Il ricavato andrà proprio a sostegno delle loro attività ed esperienze.

Gli abiti della sfilata, infatti, sono stati posti all’asta e la risposta del pubblico presente è stata entusiasmante. E’ ancora possibile donare per le creazioni rimanenti, che saranno messe in evidenza attraverso i canali social e contattando direttamente il “Regno di Fuori”.

“La meraviglia di questa iniziativa- sottolinea Diana Saponara del “Regno di Fuori”- è stata nel grande momento di dono collettivo. Tutto si è svolto nel completo spirito del volontariato”

“Non esiste cosa più bella di un desiderio sostenuto a più mani- sottolinea l’Amministrazione Comunale. Il sogno di Claudia ha trovato nel suo percorso persone sensibili e attente che hanno saputo valorizzare il suo talento permettendole di esprimerlo al meglio. Un bellissimo e potente messaggio che è arrivato al cuore di tutti. Vedere Claudia così orgogliosa di sé, le giovani modelle così entusiaste dell’esperienza e il pubblico così generoso nelle donazioni, fa comprendere che bene genera bene e il bello insieme diventa bellissimo, come gli abiti colorati di Claudia. Complimenti a Paola Nanni, al Regno di Fuori e a tutte le associazioni e persone che si sono messe al loro fianco creando un vero e proprio Spettacolo umano.”