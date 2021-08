Il dj set del musicista Boss Doms nella Perla Verde, tra sfilate di moda, vip e influencer

Una parata di influencer, vip e musicisti ha fatto tappa nei giorni scorsi a Riccione per le giorate estive di Pinko, il brand di moda presente anche in viale Ceccarini. Nei giorni scorsi la maison ha organizzato diversi eventi in città, fra cui quello alla Spiaggia Le Palme e la cena per le blogger con Valentina Ferragni alla Locanda Girasoli. Gran finale giovedì sulla Terrazza Riccione City Eye con il djs et di di Boss Doms, ospitato al WEME Suite Hotel.

Il noto musicista e interprete con Achille Lauro di Celebrity Hunted 2 è stato accompagnato dal fashion show di Pinko, con lui anche le blogger Nicole Mazzocato e Valentina Pegorer.