"Mi bullizzavano perchè volevo fare lo youtuber". Oggi vale 450 mila followers ed è ospite al GF Vip

Sognava di fare l'influencer. Ma da ragazzino tutti erano scettici sulle sue potenzialità e le sue passioni. Tant'è che lui stesso si definisce come "un ragazzo con pochi amici e che in un anno di bocciatura a scuola ha cambiato la sua vita grazie ai social network". Oggi Alex Tonti vale 450 mila followers: il giovane influencer ha fatto di TikTok e Instagram i mezzi attraverso i quali diffondere la propria creatività e originalità fino a diventare ad oggi, un efficace e redditizio strumento di guadagno. Nato a Rimini, il 7 ottobre del 2000, ha vissuto per molti anni a Bellaria Igea Marina, prima di trasferirsi a Cesenatico. Mamma insegnante di asilo e babbo cuoco. "Da piccolo tutti mi bullizzavano perché volevo fare lo "youtuber" ma non avevo le capacità per farlo al meglio - racconta -. Nel 2019 ho iniziato a realizzare contenuti su TikTok e ho finito per fare esperienze con Netflix, Rai, Mediaset".

Ora lo cercano tutti, tant'è che vanta un curriculum artistico sorprendente tra interviste giornalistiche e radiofoniche, comparse televisive, partecipazione a game show, collaborazioni e attività di sponsorizzazione ma più di ogni altra cosa la sua presenza sui social network. Un percorso che di recente lo ha portato ad essere ospite in diretta tv al Grande Fratello Vip.

Il percorso

Alex ha mosso i primi passi sul web nel 2019 attraverso il sostegno di un amico e la realizzazione di alcuni video (challenge) divertenti ed innovativi, acquisendo sempre più visibilità e seguito online. Lo stesso seguito e merito tuttavia, agli esordi non gli sono stati altrettanto riconosciuti da parte della famiglia, la quale non era stata in grado di percepire e cogliere il “potenziale sociale 2.0” di Alex. Nonostante ciò, il giovane influencer non s'è perso d'animo continuando così con tenacia e dedizione a fare quanto più amava, "collezionando" giorno dopo giorno sempre più followers e contemporaneamente suscitando l'attenzione e interesse anche da parte di programmi televisivi e radiofonici, sino ad approdare sulla piattaforma Netflix come comparsa in una nota serie tv, successivamente nella sceneggiatura di un film tedesco e più recentemente in diretta tv nel reality show del Grande Fratello Vip.

Ospite al party del Grande Fratello

"Inizialmente avevo preso parte al noto programma televisivo tra il pubblico, spinto dalla curiosità di scoprire gli studi di Cinecittà e le sue dinamiche", racconta Alex, facendone un'esperienza e se possibile, uno strumento per ottenere maggiore visibilità e incrementare ulteriormente il seguito. E proprio tra quelle sedute, in maniera del tutto casuale è stato notato dalla show-girl/commentatrice del reality show Giulia Salemi, per alcuni gesti bizzarri e divertenti. Infatti Alex, nel momento in cui la telecamera lo aveva inquadrato, ha cominciato ad assumere delle pose e fare movimenti stravaganti (fingere di specchiarsi, toccarsi il viso etc.). Il tutto, sempre sotto "lo sguardo attento" delle telecamere. Le "stramberie" di Alex, non sono sfuggite nemmeno al pubblico da casa che ha iniziato a commentare le divertenti movenze del giovane sui social. Una volta tornato in Romagna, dei "frame" che l'avevano ritratto in puntata ne ha realizzato un vero e proprio montaggio originale e spiritioso, pubblicato online e raggiungendo 1 milone di visualizzazioni su TikTok.

I tormentoni

Dopo alcuni giorni dalla pubblicazione del video, Alex aveva ricevuto apprezzamenti e commenti da parte di numerosi personaggi influenti del mondo dello spettacolo sino ad essere contattato dalla redazione stessa del reality show che a seguito di quel contenuto e il successo che stava riscontrando online, volevano Alex come ospite per il "GF Vip Party" (un format che si concentra su ciò che accade nelle ore precedenti alla messa in onda della trasmissione vera e propria, in cui intervengono ospiti d'eccezione ed esprimono opinioni e giudizi sulle dinamiche interne alla Casa). Sfortunatamente, Alex si trovava all'estero in quel momento perciò non avrebbe potuto partecipare fisicamente in puntata, pertanto attraverso l'escamotage di una videochiamata in diretta ha potuto onorare la sua partecipazione "accanto" ad ospiti come la show-girl e influencer Soleil Sorge e l'ex concorrente Pierpaolo Pretelli. E tra una domanda e l'altra, il giovane influencer si è lasciato andare anche a qualche espressione divertente, divenuta poi un vero e proprio trend sui social. Gli era stato chiesto se fosse fidanzato e in tutta risposta il giovane aveva controbattuto: "Sono single a tratti", suscitando così la simpatia di molti, ma anche tante altre espressioni come ad esempio "spingere" che è stato utilizzato poi in puntata e ripetuto/usato più volte anche nei giorni a seguire da alcuni personaggi dello spettacolo.