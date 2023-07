Il rapper Alfa conquista il palco di "Maxibon Music Wave", per un'estate "bellissimissima"

“Eccomi Riccione! E’ bello essere qui all’Aquafan! E sono onorato di essere il primo artista del festival di Aquafan, Maxibon Music Wave. Si prospetta un’estate bellissimissima”. Con queste parole, il rapper, cantautore e conduttore radiofonico Alfa (pseudonimo di Andrea De Filippi) nella giornata di martedì 11 luglio ha conquistato e "inaugurato" il palcoscenico della Piscina Onde di Aquafan.

Il cantautore genovese, classe 2000, ha collaborato con l’artista americano Mr. Gabriel, duettato con Rosa Linn nella versione italiana di Snap e con tanti altri artisti del panorama musicale. Con i singoli Cin Cin, 5 minuti, Le cose in comune e l’ultima uscita Bellissimissima sta conquistando tutte le classifiche.

La rassegna musicale Maxibon Music Wave, porterà per l'intera stagione estiva tanta allegria e divertimento all'interno del parco acquatico, vedendo un susseguirsi di artisti come Clara (18 luglio), Will (25 luglio), The Kolors (1 agosto), Shade (8 agosto), Random (15 agosto) e Matteo Romano (22 agosto).