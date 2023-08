Notte di San Lorenzo: Rimini tra le migliori città in cui vedere le stelle cadenti

"È una notte con qualcosa di speciale. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri." Così recita Lorenzo Cherubini (Jovanotti). La Notte di San Lorenzo è ormai prossima e per l'occasione, in tantissimi sono alla "folle" ricerca del luogo più congeniale e strategico in cui lasciarsi osservare e lasciarsi incantare dal "luminoso" sciame meteorico. A tal proposito, qual'è la probabilità di avvistare una stella cadente in Italia? A questo interrogativo, è stato tentato di trovare risposta attraverso un'indagine condotta in merito alla qualità dei cieli notturni della Penisola, al numero di “zone scure” presenti nel cielo e alla media annuale dei mesi con cielo sereno, per rivelare le migliori città italiane in cui è possibile avvistare con più facilità una stella cadente.

Da questa ricerca, è emerso che Rimini sia la migliore città dell’Emilia Romagna per avvistare una stella cadente. La città ha ottenuto un punteggio di 7,21/10 nell'approfondimento condotto ed è la tredicesima migliore città in tutta Italia.

Rimini ha la 4° percentuale più alta di “zone scure” nel paese (36,02%), che è di oltre 19 punti percentuali in più rispetto a Bologna (16,54%). Questo la rende una delle migliori località in Italia per godersi la magica notte di San Lorenzo. Ma non è tutto, poichè la città "gode" anche della più alta media annuale di mesi con cielo sereno nella regione (4,67), alla pari con Piacenza, il 42% in più rispetto a Reggio Emilia (2,67).