Un calendario ricco di appuntamenti in musica, tra questi anche l'omaggio a Secondo Casadei

Dall’autunno 2022 il Parco degli Artisti è una location di eventi non solo estivi: al Circolo del Parco (associato ANCeSCAO APS) è possibile assistere a concerti e spettacoli teatrali che accompagnano aperitivi e cene a tema, nell’atmosfera intima e conviviale di una saletta che può ospitare fino a 50 persone.



Sito a Vergiano, in Via Marecchiese 387 (area ex Tiro a Volo), il Parco degli Artisti è un centro polifunzionale avviato nel 2021 dall’Associazione Culturale Sorridolibero Aps, con il sostegno del Comune di Rimini e di aziende sponsor locali. In attesa di ripartire nella bella stagione con gli spettacoli all’aperto, la struttura rimane sempre operativa con il Circolo nato per offrire occasioni di svago ad anziani, famiglie e giovani, dove si svolgono laboratori artistici e sportivi, conferenze, e spettacoli.



I concerti invernali hanno già visto esibirsi diversi artisti del territorio che hanno accettato l’invito di Sorridolibero a partecipare a titolo gratuito, offrendo così un contributo prezioso nel sostenere le spese di gestione delle attività. Oltre a Sergio Casabianca, presidente dell’associazione, sono intervenuti Massimo Tagliata, Lorenzo Semprini, Francesco Montesi, Mauro Montanari con Anacleto Gambarara e Gloria Turrini.



calendario dei prossimi eventi prevede inoltre la partecipazione di Filippo Montesi (12 febbraio), i Miscela D.O.C. (19 febbraio), Francesco Mussoni (24 febbraio) e Darma con Massimo Marches (26 febbraio).



Non mancheranno gli omaggi speciali alla tradizione della terra di Romagna: in particolare sabato 11 febbraio si svolgerà un evento dedicato a, che vedrà presente la figlia Riccarda con aneddoti inediti sulla vita del Maestro, e il duo musicale(Anna e Angela Di Leo, violino e fisarmonica).