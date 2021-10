Cassoni con zucca e patate cotti in padella

?L’autunno è tra le stagioni più amate dal punto di vista culinario, e non solo. Tra i piatti da gustare e portare in tavola troviamo una ricetta tanto semplice quanto delicata, ricca di sapore, ottima come piatto unico e perfetto anche come merenda o goloso antipasto Stiamo parlando del cassone, o crescione in altre zone della Romagna, ripieno di zucca e patate, uno dei più diffusi in Romagna.

Ingredienti per circa 5 cassoni/crescioni:

Per la base:

500 g di farina 00

120 ml di latte

100 ml d’acqua

90 g di strutto (o in alternativa 50 ml di olio extravergine d’oliva)

10 g di lievito di birra fresco

Q.b sale

mezzo cucchiaino di bicarbonato

Per il ripieno:

500 g di zucca

300 g di patate

2 mozzarelle

Q.b Sale

Q.b Pepe nero

3 cucchiai di formaggio grattugiato

Come si preparano:

Inizia preparando la base: impasta tutti gli ingredienti insieme. Poi riscalda appena il latte e l’acqua fino a quando saranno tiepidi e scioglici dentro il lievito di birra fresco.

Unisci il mix di latte, acqua e lievito all’impasto ed inizia a manipolarlo fino a formare una palla, dopodichè mettila in una ciotola, coprila con una pellicola trasparente e lasciala riposare per 30/45 minuti.

Mentre aspetti, prepara il ripieno: taglia la zucca a fette spesse 1 cm puliscila dai semi e filamenti.

Prendi una teglia rivestita di carta da forno, ungila con un filo d’olio e sistemaci le fette di zucca. Aggiungi sale e pepe, quindi cuoci in forno caldo a 180°C per 30 minuti.

Nel frattempo sbuccia le patate, tagliale a dadini piccoli e immergile falle cuocere in acqua fino a quando saranno morbide. Scolale e schiacciale aiutandoti con una forchetta.

Ora togli la zucca dal forno. Lasciala intiepidire leggermente, rimuovi la buccia e schiacciala con la forchetta poi uniscila alle patate aggiungendo sale e pepe. Mescola il tutto.

Trita la mozzarella e aggiungila mescolando con cura alla zucca con le patate.

Trascorsi i 45 minuti riprendi l’impasto per i crescioni, dividilo in 5 parti uguali e stendilo con un mattarello su un piano infarinato, mantenendo uno spessore di circa 3 mm e dandogli una forma il più possibile rotonda.

Dividi il ripieno in 5 parti e distribuiscilo in metà della base. Richiudi ogni base a metà formando una mezzaluna e sigilla i bordi premendo con una forchetta.

Riscalda una padella, poi cuoci i cassoni per pochi minuti per lato, Richiudete bene i bordi con una forchetta.. I cassoni saranno pronti quando la pasta si colora. Dopodichè servili caldi oppure tiepidi.