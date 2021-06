Rocca e museo archeologico, via a un webinar gratuito

Martedì alle ore 16 Atlantide propone AmaParco Academy III, un webinar formativo gratuito per presentare agli operatori del settore turistico le proposte 2021 del Museo Archeologico e della Rocca Malatestiana di Verucchio, insieme a possibili collaborazioni e convenzioni.

Per partecipare all'appuntamento online di circa un’ora è necessario registrarsi al link:

ttps://bit.ly/3wWK0mM o inviare una e-mail a promozione@atlantide.net.

Rocca e Museo di Verucchio sono entrati da quest’anno nel circuito AmaParco di Atlantide, una rete di parchi tematici distribuiti su quattro province dell’Emilia-Romagna, grazie alla nuova gestione della cooperativa cervese, partita dai primi di giugno. In programma per la stagione visite guidate ed esperienziali in costume e altri eventi, visibili su shop.atlantide.net alle pagine Rocca di Verucchio e Museo Archeologico di Verucchio.

Per informazioni 346 3515261