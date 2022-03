Sigep, Gambero rosso presenta la Guida alle Gelaterie d'Italia 2022

La primavera è alle porte e arriva anche la voglia di godersela mangiando un buon gelato. Dove? Basta prendere la Guida alle Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso e scegliere quella più vicina a noi. L’edizione 2022 è stata presentata al Sigep e conta ben 461 gelaterie, con più di 40 new entry, inclusi quattro nuovi Tre Coni (che aumentano e diventano 61) ovvero il massimo del punteggio assegnato dagli ispettori in base al sapore del gelato, ma anche al locale e al servizio.

La Lombardia è la regione più premiata, con 14 gelaterie insignite del massimo riconoscimento dei Tre Coni. A seguire, il Piemonte con 9, l’Emilia-Romagna con 8, il Lazio con 7, il Veneto con 6, la Toscana con 4, quindi Liguria, Campania, Basilicata e Sardegna con 2, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia con 1.

Nella guida, torna anche la sezione dedicata ai pasticcieri che si cimentano nell’arte gelatiera: una bussola per scoprire, da Nord a Sud, i migliori gelati delle pasticcerie, ma anche una sorta di menzione d’onore senza punteggio che annovera 38 maestri in tutta Italia. In Emilia Romagna conquista la menzione d'onore la Pasticceria Artigianale Made in Italy Rinaldini a Rimini.

Il gelato sempre più attento alla salute

Rispetto a qualche anno fa il gelato è meno dolce ma ugualmente goloso e sempre più attento alla sostenibilità, all’aspetto salutare e sensibile al mondo delle intolleranze. Ecco allora filiere cortissime, con orti e frutteti di proprietà da cui arrivano gli ingredienti dei maestri gelatieri, ma anche proposte senza lattosio e senza zucchero, accanto a gusti tradizionali e rassicuranti, dal pistacchio al cioccolato. ??Proprio al miglior gelato al cioccolato è dedicato uno dei premi speciali della Guida alle Gelaterie d'Italia 2022 del Gambero Rosso.