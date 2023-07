La piadina romagnola "prende per la gola" il Gambero Rosso: otto le insegne del Riminese menzionate

"Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo", così recitava George Bernard Shaw. Non c'è verità più indovinata, infatti il cibo costituisce sin dall'antichità il principale mezzo di nutrimento e sostentamento dell'essere umano, ma ancora più ampiamente un "mezzo" di condivisione e un "pretesto" di incontro e socialità. In questa ottica, non c'è alcuna necessità di trascorrere ore a tavola per adempiere a questo "ghiotto e appetitoso" compito; infatti, in Italia il settore gastronomico da ormai qualche anno è stato totalmente travolto (e sconvolto) dal fenomeno culinario sempre più dilagante dello street food (letteramente, cibo da strada). Un "escamotage" attraverso il quale rispondere alle esigenze che la società contemporanea "impone" di consumare pasti semplici e veloci, senza tuttavia dovere necessariamente rinunciare al gusto, mentreci si sposta da un luogo all'altro, per appuntamenti di lavoro o per piacere.

Una tendenza talmente diffusa, tanto da meritare a partire dal 2013 una "mappa nazionale tutta sua" all'interno della rinomata rivista enogastronomica del Gambero Rosso.

Guida Street Food del Gambero Rosso

È stata una grande intuizione a segnare la fortuna della Guida Street Food del Gambero Rosso: la prima edizione si è posizionata rapidamente come l’osservatore privilegiato di un fenomeno in larghissima crescita e attraversato da correnti molto diverse nella forma e nel contenuto. Grandi chef che hanno scelto di liberarsi dal peso - soprattutto economico - della gestione di una brigata per abbracciare la libertà di un truck, giovani manager appassionati di cucina che hanno scelto di specializzarsi in cucine sui generis e mercati rionali che stanno tornando in auge rivitalizzati da eccellenze di cucina italiana e internazionale, sempre più contaminata e aperta e street court sempre più apprezzate. Ma anche aree urbane di atenei o grandi uffici che all’ora di pranzo si popolano di apecar e mezzi colorati che portano ravioli cinesi, panini vegani, smash burger o raffinati arancini siciliani a studenti e manager di ogni età ed estrazione, con un nuovo concetto di mensa.

La nuova edizione

Sono questi gli ingredienti che rendono l’edizione 2024 molto più ricca, esattamente come il fenomeno dilagante dello street food: 80 nuove segnalazioni tra attività stanziali e food truck, con 23 pagine di approfondimento dedicate ai mercati storici, alle food court, ai mercati gastronomici di nuova generazione e un’ampia appendice dedicata ai food truck con più di 70 referenze. Per una rappresentazione esaustiva, colorata e gioiosa delle infinite strade - è il caso di dirlo - che il buon cibo e il talento sanno e possono trovare.

Le "eccellenze street" in provincia di Rimini

Tra le "eccellenze street" presenti nella Regione Emilia-Romagna, l'antico "pane di Romagna" è stato in grado di "prendere per gola" la prestigiosa rivista gastronomica e riconoscendo in otto insegne presenti in provincia di Rimini, l'ambita menzione: