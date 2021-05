Tu che Rimini sei? Al via il gioco online che aiuta a scoprirlo

Dalla piadina al buon vino per i turisti enogastronomici, dalla Rimini marinara e l’entroterra per chi ama la natura e cerca l’avventura, alla Rimini rinascimentale e felliniana per gli amanti dell’arte e della bellezza. Rimini dai mille volti riesce a soddisfare ogni tipo di esigenza, interesse e stile di viaggio.

E da oggi sarà possibile creare una Rimini su misura per il proprio soggiorno. Come sarà possibile? Grazie ad un algoritmo basato su un divertente gioco a quiz. Si tratta di una novità che nasce da un’idea alla base del format di promozione turistica Tu che Rimini sei? adottato dalla DMC in occasione del lancio del suo nuovo portale, in concomitanza con un progetto di influencer marketing, ideato dall’agenzia creativa Happy Minds.

Tu che Rimini sei? propone sei profili di viaggio ognuno con diversi itinerari ed esperienze associate per tema e aspettativa di vacanza. Ai futuri viaggiatori il compito di scoprire giocando quale Rimini corrisponde ai propri gusti senza porsi il limite di scoprire che per ognuno di noi esistono 1, 10, 100 e Mille Rimini!

Il meccanismo è semplice e coinvolgente: un gioco a quiz di dieci domande con diverse opzioni di risposta condurrà i viaggiatori a scoprire il profilo di vacanza più in linea con i propri interessi e stili di viaggio. Ad ogni profilo saranno associate diverse esperienze, itinerari, consigli di viaggio e in futuro anche bonus e card. Un gioco quiz che opera come fosse un consulente di viaggio che, dopo aver ascoltato le esigenze del cliente, studia e propone un’offerta su misura. In pratica il format rappresenta l’ultimo miglio di un modello di lavoro che partendo dallo studio delle traveller personas identifica proposte e itinerari adatti alle aspettative espresse dal mercato.

Il lancio del gioco a quiz fa parte di un ampio progetto di marketing territoriale e destination branding che comprende anche una campagna di influencer marketing che coinvolgerà content creator specializzati in diverse tipologie di travel che accompagneranno il racconto e la promozione di ciò che offre Rimini 365 giorni l’anno. I primi a visitare Rimini per raccontare le experience della città, promuovere il portale e il gioco quiz saranno Elisa e Luca - la travel couple di Miprendoemiportovia.

Per partecipare al quiz online: https://visitrimini.tucheviaggiatoresei.it/