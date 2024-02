Il successo della mostra fotografica "Tutti al mare (1843-2023)" prosegue tra le pagine di un libro

L'attrazione ed il legame inscindibile esistente tra Rimini e la suggestiva "lunga riga blu" che contorna le spiagge della città, attraverso la mostra fotografica diffusa Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini, ha impreziosito e vestito durante l'intera stagione estiva il lungomare cittadino, trovando ulteriore celebrazione attraverso la pubblicazione di un catalogo in cui proseguirà il percorso per immagini sulla realtà balneare che ha incuriosito e affascinato residenti e turisisti e che custodirà al proprio interno personaggi, mode e le numerose iniziative delle estati riminesi.

Il percorso "diffuso" che ha "vestito" la stagione estiva del lungomare, strutturato attorno all'installazione di circa un centinaio di plance, 200 immagini ed oltre 20 manifesti (suddiviso in 8 sezioni), raccontava nel proprio susseguirsi di fotografie gli albori della vita balneare (Si comincia!), il mare e suoi modi di salparlo (Tuffi e spruzzi), l’eleganza dei costumi e il senso del pudore (Chic&Chic), il lungomare e i suoi eventi (Parate e sfilate), l’organizzazione di spiaggia e le sue architetture (Capanni e rose), i giochi (Palette e secchielli), le attività per il benessere del corpo (Su le braccia, giù le braccia) e i rituali con i suoi personaggi (Tipi e riti). Il tutto, impreziosito da manifesti di promozioni turistiche del passato e alcune bizzarrie.

Durante la stagione estiva, dunque, nel tentativo di trovare refrigerio e sollevio dalle calorose temperature, residenti e turisti durante la propria passeggiata lungo il bagnasciuga hanno potuto imbattersi in oltre due chilometri e mezzo di sorrisi, giochi, eventi, riti e miti da spiaggia hanno accompagnato lo spettatore lungo curiosità, luoghi e pratiche in parte rimasti invariati da oltre un secolo, in parte cancellati dal tempo.

La presentazione del volume avrà luogo presso il Grand Hotel di Rimini, nella giornata di sabato 2 marzo