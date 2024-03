Assolo di Manuel Senni alla Gran Fondo di Riccione

E’ il monologo di Manuele Senni la foto copertina di questa 22esima edizione della Gran Fondo di Riccione che, sotto un sole primaverile, ha visto allinearsi sul traguardo di viale Ceccarini quasi settecento ciclisti. In prima fila, per dare il “benvenuto” a tutti i partecipanti, la sindaca di Riccione Daniela Angelini. Al suo fianco anche la giornalista Mediaset Stefania Andriola, Madrina della “Woman on Bike” andata in scena sabato.

Senni (Team Crainox) ha letteralmente dominato la corsa, allungando dopo pochi chilometri di gara e chiudendo braccia al cielo e in perfetta solitudine la sua prestazione con il tempo di 2 ore, 37 minuti e 58 secondo. Al secondo posto, staccato di un minuto e 41 secondi, Ivan Martinelli (Hair Gallery Cycling Team) che ha regolato in volata Mikel Demiri (Mg.K Vis Promotech). Ai piedi del podio anche Alessandro Frangioni (And Vibrata Bike) e il compagno di squadra di Senni, Pietro Sarti.

Tra le donne secondo successo consecutivo per la forlivese Giulia Medri (Mg.K Vis Promotech) che, con il tempo di 3 ore 19 minuti e 44 secondi, ha regolato sul traguardo Michela Bergozza (Scatenati) e Lisa De Cesare (Team Cingolani). Una caduta a pochi metri dal traguardo ha invece negato a Caterina Bello (Team Pedale Elettrico) la conquista del terzo posto tra le donne.