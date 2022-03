Basket Wheelchair, Nts Riviera Rimini fa doppietta e torna a casa dalla Sardegna con due referti rosa

Doppio successo di Nts Riviera Basket Wheelchair Rimini in terra sarda. Che non ci sarebbe stata storia si era ipotizzato da tempo e così è stato, Asinara Basket che schiera anche una formazione extra-corta, onora il campionato con la sua partecipazione pur essendo priva di risorse tecniche adeguate per giocarsela contro il roster del Rimini che non ha mai mancato di dimostrare qualità nelle gare fin qui disputate ed ha trovato in questa ultima domenica una strada tutta in discesa.

Il doppio confronto ha consegnato una bella soddisfazione portando a casa due referti rosa. Trovata ripetutamente la via del canestro contro una difesa debole degli avversari che non hanno mai impensierito i riminesi nemmeno in fase offensiva. Festa grande per ricaricare l'autostima in vista della prossima trasferta a Livorno, di sabato (19 marzo), in recupero del 5° turno di andata. Una gara largamente alla portata di Nts Riviera Basket Wheelchair Rimini che precederà il finale tutto casalingo con la supersfida del 27 marzo contro i Bradipi per terminare il 3 aprile ricevendo la visita dei livornesi.

Tabellini

Fipic Serie B Girone C 3ª giornata di Andata (recupero)

Nts Riviera Basket Wheelchair Rimini - Asinara Basket: 81-8

Nts Riviera Basket Rimini: Loperfido 9, Acquarelli 8, Raik 12, Martinini 16, Storoni 4, Venzon 19, Pozzato 2, Gardini 4, Molaro 7. All. Loperfido.

Asinara Basket: Bobbato 6; Pintus 2; Floris; Pistis; Atzori; All. Simula.

Fipic Serie B Girone C 8ª giornata di Ritorno

Asinara Basket - NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini: 18-79

Nts Riviera Basket Rimini: Loperfido 19, Acquarelli 11, Raik 8, Martinini 4, Storoni 4, Venzon 22, Pozzato, Gardini 3, Molaro 8. All. Loperfido.

Asinara Basket: Bobbato 14; Pintus 4; Floris; Pistis; Atzori; All. Simula.